«Ужас, он только начал жизнь»: погиб спортивный комментатор Гришин

На 48-м году жизни погиб комментатор фигурного катания Александр Гришин, об этом сообщила его жена. Тренер Татьяна Тарасова раскрыла причину трагедии. В беседе с «Газетой.Ru» комментатор Дмитрий Губерниев назвал случившееся шоком, а фигурист Александр Энберт охарактеризовал Гришина как суперпрофессионала, добавив, что он и фигурное катание были одним целым.

Супруга Александра Гришина Анастасия сообщила о смерти мужа, воздержавшись от подробностей.

«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — заявила она РИА Новости.

Пояснение дала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

«Это ужасная новость — его сбила электричка».

По информации Telegram-канала SHOT, трагедия случилась, когда Гришин возвращался домой в ночь на 5 августа. Родные комментатора начали переживать, когда он не пришел, и стали его искать. Позднее его супруге Анастасии позвонили из полиции и сообщили, что обнаружено его тело.

close Александр Вильф/РИА Новости

Освещал главные турниры по фигурному катанию

Александр Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры по этому виду спорта, комментируя практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.

Гришин родился 26 июня 1978 года. Окончил Московский государственный технологический университет (МАМИ) по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), а с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

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«Ужас, он только начал жизнь»

Трагичность ситуации усугубляет тот факт, что Гришин совсем недавно стал отцом — об этом рассказала Тарасова.

«Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе… Он был очень профессиональным человеком. Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание, умел разговаривать на эту тему. Любил спортсменов, дружил с тренерами. Очень и очень профессиональный человек. Глядя на него, смотрела и думала, что если новое молодое поколение будет такое талантливое, то будет хорошо. Выражаю соболезнования маме, жене», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Коллега Гришина Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал случившееся личной трагедией.

«Страшная новость, я в шоке и ужасе. Мы прекрасно были знакомы. Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали. Он профессиональный комментатор, прекрасный человек. Знал материал, сконцентрировался последние годы на фигурном катании — очень уважаемый был в профессии, поэтому страшная новость и большая потеря для цеха, для спорта. Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия.

Мы с ним, несмотря на то, что давно довольно не работали вместе, одно время, еще на «России-2», комментировали. В том числе он иногда и биатлон комментировал, и на прыжках в воду мы с ним вместе работали — он всегда был готов плечо подставить по-товарищески. Когда ты работаешь с Гришиным, ты знаешь — все будет нормально. Он очень профессиональный человек», — констатировал Губерниев.

Серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт назвал Гришина и фигурное катание одним целым.

«Мы были хорошо знакомы. Наверное, он по праву считался голосом фигурного катания. Когда выходил фильм «Несломленные» про нас с Натальей Забияко и про нашу подготовку к чемпионату мира в Японии, закадровый голос принадлежал именно Александру Гришину. Фигурное катание и он — это одно целое в нашей стране. Это большая потеря — и человеческая, и для нашего вида спорта. Это был суперпрофессионал, суперспециалист, который понимал все тонкости и нюансы. Мои соболезнования всем родственникам и любителям фигурного катания», — сказал Энберт «Газете.Ru».