«Без денег не приходите!» Как живет и сколько стоит самый дорогой спорт России

Участие в одном этапе самого бюджетного класса российских кольцевых автогонок может стоить до 1 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель и пилот команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов. Он также рассказал, кто выступает в соревнованиях, какие требования предъявляются к безопасности и почему эти гонки мало чем уступают «Формуле 1».

Запах жженой резины, рев моторов, звук пролетающих мимо автомобилей — картинки, отсылающие рядового болельщика куда-то в сторону «Формулы 1». Для любого поклонника автоспорта «Формула» — знак качества и абсолютная величина, по которой меряют все остальное. Она зрелищнее всех, смотрибельнее всех — и, конечно же, дороже всех.

Однако в России существует собственная гоночная серия, мало в чем уступающая легендарной «Формуле». Участвующие в ней пилоты называют свой вид самым дорогим спортом страны — и не просто так. Впрочем, в отличие от легендарной гоночной серии, залететь на наши старты может любой желающий, у кого есть время, опыт и, конечно, огромные деньги.

Речь о нашей серии кольцевых автогонок. Она проходит на автодромах мирового уровня — от уже почтенного «Московского кольца» до «Сочи Автодрома» и «Игоры Драйв», еще помнящих следы от шин болидов «Формулы 1». Соревнования ранжируют по классам — чем выше, тем круче. И, соответственно, дороже.

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Физики-ядерщики тюнингуют машины — кто такие бизнес-драйверы?

Подсчитать все до копейки нам помог основатель и пилот команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов, называющий себя «бизнес-драйвером». Собственно, с этого и начинаем:

«У нас всего три полноценных команды, которые действительно живут на спонсорские деньги. Это «ЛадаСпорт Роснефть», «Лукойл Рейсинг Тим» и «ТАИФ Моторспорт». В этих командах едут профессиональные пилоты, которые за свои выступления получают деньги. Классные, быстрые ребята. Как правило, молодые. И от общего числа участников они составляют всего 10%.

Большинство пилотов — так называемые бизнес-драйверы: параллельно они ведут свое дело и на нем зарабатывают. Поэтому, собственно, и «бизнес» — потому что в большинстве своем такое могут позволить себе собственники бизнеса.

Соревнования идут в несколько дней, поэтому для нас создают все условия на месте. Есть палатка, где мы можем посидеть, заняться делами или провести встречу. На самой трассе оборудован кабинет, если нужно с кем-то созвониться, подключиться к совещанию».

Пути становления «бизнес-драйверов» витиеваты и порой удивительны. Филипп, к примеру, по образованию инженер физик-теплоэнергетик, специальность — эксплуатация ядерных энергетических установок. После вуза идти работать на атомную станцию не хотелось. Повезло — сразу с выпуска позвали в частную фирму.

«На дворе 2007 год, у меня зарплата 23 тысячи рублей до вычета налогов, — рассказывает он. — Поработал наемным сотрудником порядка семи лет. Со временем стал искать пути для дополнительного заработка и основал свою компанию. Параллельно пробовал разные бизнес-идеи, одной из которых был популярный в те годы автотюнинг, продажа автозапчастей. Мы очень быстро сообразили, как пользоваться PayPal, Ebay и так далее, таскали запчасти из Японии, из США. Затем я и сам загорелся автомобильной темой.

У меня была Mazda 3, я ее затюнинговал. В какой-то момент решил — возьму ее и пойду поучаствую в гонках.

Была тогда любительская серия — Russian Hot Hatch Championship. Тебе нужно проехать, как в режиме квалификации в обычных гонках, и поставить лучшее время круга. В этой серии я отъездил два года, потом понял, что уже наскучило, хочется чего-то серьезного, контактного. Так и попал в кольцевые гонки. Сейчас выступаю в классе S1600 — можно сказать, в самом простом. Занимал призовые места».

Сейчас Филипп руководит собственным предприятием в сфере строительства компрессорных установок. Работа более 150 сотрудников ежедневно требует контроля, а дома ждет семья. Но отказываться от своего увлечения он не планирует — скорость и спортивный азарт не отпускают.

Дробленый позвоночник и пламя в машине — чем опасны гонки?

Главное, что отличает серьезные серии кольцевых автогонок от любительских — подход к безопасности. Бешеные скорости приводят к неизбежному риску, поэтому мало купить хорошую машину — перед выходом на старт необходимо как следует ее подготовить: установить каркас безопасности, спортивные сиденья, четырехточечные ремни, систему пожаротушения.

Отдельного внимания заслуживает плотная фиксация пилота к сиденью. Расплата за оплошность — тяжелейшие травмы.

Удерживает рекорды уже 20 лет: почему Шумахер — величайший гонщик в истории 3 января исполняется 55 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру —... 15 января 11:47 «Почему, к примеру, ремни безопасности в машине так плотно сжимают пилота? Потому что во время любых автомобильных аварий люди часто умирают от отрыва внутренних органов, — говорит Тупоносов. — С хорошими ремнями тело надежно фиксируется к сиденью, и ты полностью защищен.

Два или три года назад у одного из знакомых пилотов произошло несильное столкновение — одну машину развернуло, другая влетела в нее. Ничто не предвещало больших проблем, но у него по итогу оказался раздроблен позвоночник. К счастью, человек поправился».

Одна из самых частых проблем на трассе — возгорание автомобиля. Со стороны выглядит жутко — а как ощущается внутри?

«Два года назад на трассе загорелась машина, — вспоминает Тупоносов. — Секунд 20-30 пилот не мог из нее выбраться. Это достаточно долго, норматив для таких ситуаций — 8 секунд. Перед стартом сезона мы даже сдаем специальные тесты — в полной экипировке нужно успеть покинуть автомобиль за указанное время. Четыре года назад пилот «горел» на трассе — пламя пошло прямо в машину. Я сам несколько раз бывал в похожей ситуации, но, к счастью, все было не столь серьезно — просто дым из-под капота».

В целом же статистика показывает, что большинство инцидентов — от плохой системы безопасности. Если соблюдаешь правила, если машина в порядке, все пройдет хорошо.

Десятки миллионов рублей — просто за участие

Плавно подбираемся к самому интересному — к деньгам. Прежде всего стоит сказать, что часто соревнования по кольцевым гонкам в России бесплатные. Правда, только для зрителей.

А что же для пилотов?

«Средняя стоимость участия в одном этапе в самом бюджетном классе — от 500 тысяч до миллиона рублей, — говорит Тупоносов. — В эту сумму подготовят машину, все настроят, предоставят базовый набор резины. В сезоне у нас 7 этапов — соответственно уходит от 4 до 7 млн. Если подняться повыше — к примеру, в мой класс S1600 — то здесь уже меньше чем за миллион этап точно не проехать.

Следом идет класс Touring Lite — там уже примерно 1,5 млн за этап. Сезон обойдется где-то в 10,5 млн. Дальше у нас «Супер-продакшн» — от 1,5 до 2 млн. Самый дорогой класс называется GT4. В нем расценки от 3 до 4 млн за один старт.

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Второе по дороговизне — машина. Кто-то ее покупает, но можно взять и в аренду. В классе GT4 люди берут, к примеру, Mercedes — и приглашают к нему настройщиков из Европы, чтобы сразу все было готово. В моем классе можно купить готовую машину за 3−3,5. В «Супер-продакшн» ценник уже 5−7 млн. Ну а в GT4 — по 15−25 млн.

Ну и самое дорогое — перегон автомобилей до места старта. Хорошие команды используют специальные фуры — тягач и огромный прицеп. Они не арендованные, все это тоже в собственности команд.

Стоит это все вместе примерно миллионов 30. Это не расходы на каждый сезон — один раз купил и поехал, но все-таки. В общем, без денег сюда не приходите», — смеется он.

С деньгами поняли — это безумно дорого. В таком случае возникает вопрос, а для чего это нужно?

«Самое главное — возможность реализовать себя. Мужчины от природы азартные, нас манит скорость. Где еще это получить, если не в профессиональных гонках? Показывать себя нужно не на МКАД, пугая людей, а в среде единомышленников. И самое главное — с вниманием к безопасности», — резюмировал Тупоносов.