«Видела, как в нее влетел камень»: подруга Дальмайер — о последних минутах жизни биатлонистки

Скалолазка Марина Краусс, которая сопровождала экс-биатлонистку Лауру Дальмайер, погибшую под камнепадом в горах Пакистана, дала интервью, раскрыв детали последних минут жизни двукратной олимпийской чемпионки. По словам Краусс, Дальмайер потеряла сознание от удара по голове, после чего больше не двигалась. Свои соболезнования в связи с гибелью немецкой спортсменки выразили ее бывшие коллеги — Мартен Фуркад и Дарья Домрачева.

«В нее попал огромный камень, а тело отбросило в стену»

Марина Краусс в беседе с Eurosport рассказала подробности трагедии, которая случилась 28 июля в горах Пакистана с Лаурой Дальмайер. По ее словам, экс-биатлонистка двигалась за ней в тот момент, когда камни стали падать с вершины.

«Мы находились на третьем спуске. Мы спускались со скакалкой, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем ее отбросило к стене — и с того момента она не двигалась»,

— рассказала Краусс.

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Из-за сложных погодных условий в горных районах Пакистана тело Дальмайер смогли найти лишь спустя двое суток после инцидента.

Профессиональный альпинист Райнхольд Месснер, ставший первым в мире человеком, покорившим все 14 горных вершин Земли высотой более 8000 метров, раскрыл детали маршрута немки.

«С конца июня Лаура находилась в Пакистане с друзьями и уже совершила восхождение на Большую Башню Транго (6286 м). Пик Лайла (6096 м) был ее следующей целью. Сложность этой горы — не в высоте, а в том, что восхождение связано с ледолазанием», — заявил итальянец в интервью Corriere della Sera.

По его словам, спортсменка двигалась безошибочно во время прохождения, однако от риска попасть под камнепад не застрахован никто.

«Обвал камней стал для нее роковым. От камнепада невозможно укрыться. Она не совершила ошибок. Она любила горы и досконально их знала», — заключил Месснер.

«Мы будем думать о тебе на каждой вершине»

Биатлонный мир с чувством скорби встретил известие о гибели Лауры Дальмайер. Четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в соцсетях заявила, что немецкая спортсменка была ярким и искренним человеком.

«Это очень печальная и шокирующая новость… Лаура всегда останется в памяти и сердцах коллег по биатлону и болельщиков как яркая и такая настоящая девушка», — написала Домрачева.

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Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в своих соцсетях описал Лауру Дальмайер как очень доброго человека.

«Нам будет очень не хватать твоей доброты. Счастливого пути, Лаура! Мы будем думать о тебе на каждой вершине», — написал Фуркад.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью NEWS.ru отметил, что уход из жизни Дальмайер осиротил мировой спорт.

«Выражаю соболезнования. Очень жаль, что люди с таким именем уходят из жизни. Я очень рисковый человек, но меня никогда не тянуло в горы. Лучше всего заниматься своим делом. Это трагедия для семьи, родственников и, конечно, для мирового биатлона», — заявил Тихонов.

Не остался в стороне и Союз биатлонистов России (СБР), который направил письмо Немецкой лыжной ассоциации (Deutscher Skiverband). В беседе с РИА Новости представитель медиаслужбы СБР отметил, что российские поклонники биатлона разделяют горечь утраты.

«Мы передали несколько искренних сообщений от российских болельщиков. Этот жест — не просто формальность. Даже в непростые для международного спорта времена важно помнить об общечеловеческих ценностях и подлинном уважении к тем, кто этого заслуживает», — заявили в пресс-службе.

Спасатели исполнили последнюю волю Дальмайер

После подтверждения гибели экс-биатлонистки ее семья раскрыла детали завещания, в котором Лаура попросила в случае ее смерти в горах не эвакуировать тело. Бригада альпинистов, добравшаяся до места трагедии, приняла решение исполнить последнюю волю Дальмайер.

«Как опытные альпинисты, мы решили, что она должна остаться. Потому что это было ее желание»,

— заявил в интервью Bild баварский альпинист Томас Хубер, который входил в состав спасательной команды.