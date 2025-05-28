Загадочно исчез на мосту, искали месяц: 18-летнего волейболиста нашли мертвым

Тело 18-летнего волейболиста Сергея Павлова нашли на берегу реки Томи. В последний раз спортсмена видели живым на мосту — в 50 км от того места, где нашли труп. Причина смерти до сих пор не установлена. Полиция возбудила уголовное дело.

Волейболист Павлов пропал месяц назад

Юный спортсмен Сергей Павлов был объявлен пропавшим без вести 28 апреля. Незадолго до этого он успел закончить сезон в составе команды «Кузбасс 2», где выступал на позиции доигровщика.

Команда Павлова потерпела поражение, уступив в напряженном матче красноярскому «Енисею 2» (2:3). В итоге клуб финишировал лишь на восьмом месте в турнирной таблице Молодежной лиги России по волейболу.

Павлов подавал большие надежды. Он едва успел отпраздновать 18-летие (свой последний день рождения спортсмен встретил 12 апреля), достиг роста 193 см и регулярно выходил на площадку в составе «Кузбасса 2». Также волейболист вызывался в юношескую сборную Кемеровской области.

Ничто не предвещало беды, однако спустя две недели после окончания сезона молодой человек пропал. В соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о том, что

в последний раз Павлова видели живым вечером 28 апреля: он шел по Кузнецкому мосту в Кемерове.

Полиция, волонтеры и родственники немедленно начали поиски юноши. Также на помощь пришел клуб «Кузбасс 2».

«Клуб взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами», — сообщала пресс-служба волейбольной команды порталу NGS42.RU.

Волонтеры предположили, что с Павловым произошел какой-то инцидент на Кузнецком мосту, поскольку именно там резко оборвался его след. Они обратились к жителям Кемерова, которые в тот день пересекали мост с 21:00 до 0:00, и попросили предоставить любую информацию о юноше.

«Нужны записи с регистраторов автомобилей, показания свидетелей, любые данные», — цитирует NGS42.RU сообщения из местных Telegram-каналов.

Тело Павлова нашли в 50 км от Кузнецкого моста

Поиски и опросы местных жителей ни к чему не привели: Павлов будто испарился с моста, который соединяет между собой разные районы города.

Однако ровно спустя месяц после пропажи, 28 мая, тело волейболиста обнаружили на берегу Томи — в 50 км от того места, где его видели живым в последний раз. Бездыханный спортсмен лежал на берегу в Яшкинском районе Кемеровской области, в 10 км от деревни Пача.

Как Павлов туда попал и по какой причине наступила смерть, до сих пор неизвестно.

«Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются в рамках расследования. Проводится судебно-медицинская экспертиза», – приводит РИА Новости сообщение Следственного управления СК по региону.

«Кузбасс» выпустил официальное заявление о смерти Павлова.

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе города Кемерово», — сообщается в официальном аккаунте клуба «Кузбасс» во «ВКонтакте».