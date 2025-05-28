Загадочно исчез на мосту, искали месяц: 18-летнего волейболиста нашли мертвым

Волейболист Павлов пропал месяц назад
Юный спортсмен Сергей Павлов был объявлен пропавшим без вести 28 апреля. Незадолго до этого он успел закончить сезон в составе команды «Кузбасс 2», где выступал на позиции доигровщика.
Команда Павлова потерпела поражение, уступив в напряженном матче красноярскому «Енисею 2» (2:3). В итоге клуб финишировал лишь на восьмом месте в турнирной таблице Молодежной лиги России по волейболу.
Павлов подавал большие надежды. Он едва успел отпраздновать 18-летие (свой последний день рождения спортсмен встретил 12 апреля), достиг роста 193 см и регулярно выходил на площадку в составе «Кузбасса 2». Также волейболист вызывался в юношескую сборную Кемеровской области.
Ничто не предвещало беды, однако спустя две недели после окончания сезона молодой человек пропал. В соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о том, что
в последний раз Павлова видели живым вечером 28 апреля: он шел по Кузнецкому мосту в Кемерове.
Полиция, волонтеры и родственники немедленно начали поиски юноши. Также на помощь пришел клуб «Кузбасс 2».
«Клуб взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами», — сообщала пресс-служба волейбольной команды порталу NGS42.RU.
Волонтеры предположили, что с Павловым произошел какой-то инцидент на Кузнецком мосту, поскольку именно там резко оборвался его след. Они обратились к жителям Кемерова, которые в тот день пересекали мост с 21:00 до 0:00, и попросили предоставить любую информацию о юноше.
«Нужны записи с регистраторов автомобилей, показания свидетелей, любые данные», — цитирует NGS42.RU сообщения из местных Telegram-каналов.
Тело Павлова нашли в 50 км от Кузнецкого моста
Поиски и опросы местных жителей ни к чему не привели: Павлов будто испарился с моста, который соединяет между собой разные районы города.
Однако ровно спустя месяц после пропажи, 28 мая, тело волейболиста обнаружили на берегу Томи — в 50 км от того места, где его видели живым в последний раз. Бездыханный спортсмен лежал на берегу в Яшкинском районе Кемеровской области, в 10 км от деревни Пача.
Как Павлов туда попал и по какой причине наступила смерть, до сих пор неизвестно.
«Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются в рамках расследования. Проводится судебно-медицинская экспертиза», – приводит РИА Новости сообщение Следственного управления СК по региону.
«Кузбасс» выпустил официальное заявление о смерти Павлова.
«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе города Кемерово», — сообщается в официальном аккаунте клуба «Кузбасс» во «ВКонтакте».