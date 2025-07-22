Четыре поражение подряд и решающий успех: борцы России победили США

Сборная России по вольной борьбе в Будапеште выиграла матчевую встречу у команды США со счетом 6:4. Российские борцы начали встречу с пяти побед, едва не упустили преимущество, но взяли верх в решающей схватке. В преддверии боя министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на успех «борцовской дипломатии». В свою очередь, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал работать, чтобы следующая встреча команд прошла на российской территории.

Проиграли четыре схватки подряд и выиграли решающую

Встреча с американскими спортсменами состоялась под лозунгом «Борьба за мир». Анонсируя это противостояние, Мамиашвили подчеркнул, что на борцовской арене представители России и США всегда находили общий язык, а в 2013 году вместе сражались за сохранение спортивной борьбы в олимпийской программе и добились успеха. По словам президента ФСБР, вне зависимости от исхода матчевой встречи в Будапеште, это будет победа для вида спорта.

«Хватит нас избивать. Пожалуйста». Как мир отреагировал на победу Усика Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в объединительном поединке и вновь стал абсолютным... 20 июля 11:27

На ковер вышли пары в десяти весовых категориях. И с небольшим перевесом победили представители России. При этом они выиграли первые пять схваток. Муса Мехтиханов (до 57 кг) взял верх над Люком Лилледалем. Муслим Мехтиханов (до 61 кг) одолел Дайлена Кунца. Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) оказался сильнее Сиджея Компосито. Сайын Казырыкы (до 70 кг) победил Брюса Андониана. Наконец, Магома Дибиргаджиев (до 74 кг) праздновал победу над Джозефом Блейзом.

Однако затем российские спортсмены проиграли четыре поединка кряду. Мохьмад Насирхаев (до 79 кг) уступил Диджею Хамити, Аманула Расулов (до 86 кг) не справился с Маркусом Коулменом, Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) потерпел поражение от Майка Маккиавелло и, наконец, Константин Пшеничников (до 97 кг) проиграл Джею Айелло.

Тем не менее решающее слово осталось за россиянами. В последней схватке в категории до 125 кг на ковер вышел Зелимхан Хизриев, который победил Трента Хиллджера и зафиксировал итоговый счет в пользу сборной России.

Россияне выступали с гимном и флагом

Матчевая встреча между российской и американской командами прошла впервые с 2017 года. И здесь необходимо отметить крайне важный факт: на событии под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL) звучал гимн России, а наши спортсмены выступали под национальными флагами. Напомним, что абсолютное большинство международных федераций до сих пор следует рекомендациям Международного олимпийского комитета и допускает россиян к участию в турнирах в лучшем случае в нейтральном статусе.

Этот матч проходил в Венгрии. В преддверии встречи министр иностранных дел страны Петер Сийярто выразил надежду, что это спортивное противостояние пойдет на пользу отношениям между Россией и США. Он сравнил ситуацию с «дипломатией пинг-понга», когда в начале 1970-х годов американская делегация выступила в Пекине, и это событие дало толчок потеплению между США и Китаем.

«Будем надеяться, что на этот раз борцовская дипломатия будет столь же успешной. Матч по борьбе между российской и американской командами в Будапеште. Спорт во имя мира!» – написал Сийярто в соцсетях.

Следующая встреча может пройти в России

Ожидается, что в скором времени состоятся еще две аналогичные встречи, и они пройдут на территории обеих стран. Михаил Мамиашвили пообещал работать, чтобы следующая встреча прошла в России.

Отомстил за грязные обвинения: Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира Украинский боксер Александр Усик нокаутом победил британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше и стал... 20 июля 07:49

«Благодарю наших друзей, которые так живо, с таким энтузиазмом откликнулись на идею возобновить эти интересные для зрителя и принципиальные для спортсменов и специалистов противостояния с такой прекрасной вывеской: »Сборная России — сборная США», или в обратном порядке — это неважно. Мы будем прорабатывать вопрос, чтобы следующее мероприятие прошло в России. Когда оно будет реализовано — предмет для диалога», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Функционер подчеркнул, что счет не должен вводить в заблуждение: проигравших не было.

По словам главы ФСБР, спорт является способом поиска диалога. Он заявил, что прошедшей матчевой встречей был дан старт продолжению великих спортивных традиций и противостоянию двух великих борцовских держав.

Мамиашвили также выразил благодарность министру спорта РФ, президенту Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву, который взял организацию мероприятия под личный контроль.

«Да, были противники, но наше дело правое. Наша общая позиция — сделать мир более благоразумным. Да, спорт — не панацея, к сожалению, но у нас есть такие возможности», — резюмировал Мамиашвили.