Новый скандал в РПЛ: судья отобрал у «Спартака» четыре гола и не назначил пенальти

Московский «Спартак» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом главный арбитр Василий Казарцев по ходу встречи отменил четыре гола красно-белых. «Газета.Ru» — о том, как действовал рефери и почему Казарцев — самый ненавистный судья для фанатов «Спартака».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0

Для «Спартака» махачкалинское «Динамо» традиционно является неудобным соперником. Из четырех встреч с этой командой во всех турнирах красно-белые выиграли лишь одну, одну свели к ничьей и потерпели два поражения. Интриги к очередной встрече добавляло то, что главным арбитром матча назначили Василия Казарцева — одиозного для 10-кратных чемпионов России рефери.

В этот раз «Спартак» сумел победить. Единственный засчитанный мяч забил на 37-й минуте Маркиньос, головой замкнувший скидку Наиля Умярова. И здесь можно было бы поставить точку, но на этом рассказ об игре только начинается. А точнее — о действиях Казарцева и его бригады.

Судья отменил четыре гола «Спартака»

Неслучайно мы сделали акцент на том, что Маркиньос забил единственный засчитанный гол. Матч оказался уникальным: целых четыре мяча красно-белых были отменены.

Подобное недавно видели в Норвегии, где Каспер Хег — капитан «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, — в одном матче оформил покер из незасчитанных мячей. Но в российском чемпионате такое едва ли происходило прежде.

Бенефис судьи: «Спартак» обыграл «Динамо» в матче с четырьмя отмененными голами Московский «Спартак» принимал махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и... 19 июля 23:41 Уже на восьмой минуте Кристофер Мартинс поразил ворота после передачи Антона Заболотного. Рука Казарцева сразу взмыла вверх — офсайд. При этом судьи не обратили внимание, что в ходе атаки защитник «Динамо» Аззи на линии своей штрафной откровенно наступил на ногу Умярову — и этот эпизод вполне мог потянуть на пенальти. Но к нему вернемся позже.

На пятой добавленной к первому тайму минуте Маркиньос мог оформлять дубль — он отправил мяч в сетку после паса Кристофера Мартинса. Однако был зафиксирован офсайд, поскольку автор голевой передачи оказался в неправильном положении.

Буквально полторы минуты спустя — все еще в компенсированное время — Руслан Литвинов головой замкнул навес Эсекьеля Барко. Но и этот мяч не был засчитан: мгновением ранее Литвинов в атаке сфолил против вратаря «Динамо» Тимура Магомедова.

И, наконец, был лишен возможности забить дебютный гол за «Спартак» Заболотный. Новичок московской команды в подкате протолкнул мяч в ворота после кросса от Мартинса. Но Кристофер снова оказался в офсайде, в этот раз — в момент паса от Умярова.

Разумеется, эти решения вызвали шквал негодования на трибунах «Лукойл Арены» и на тренерской скамейке «Спартака». Но это далеко не все действия судей, которые привлекли к себе внимание.

Пенальти и карточки

Незамеченный арбитрами фол Аззи против Умярова, за который стоило поставить пенальти, мы уже упоминали. Но здесь рефери принял решение при помощи лишь лайнсмена, а VAR активно включился в дело значительно позже, на 28-й минуте, когда Аззи совершил очередное грубое нарушение — сыграл рукой в своей штрафной.

В общей сложности почти пять минут заняло разбирательство по эпизоду. Вывод Казарцева оказался противоречивым: рукой футболист «Динамо» мяча действительно коснулся, но при этом арбитр решил, что в этот момент его подталкивал сзади игрок «Спартака» Рикарду Мангаш. Пенальти назначен не был.

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Отметим, что за несколько минут до этого Аззи получил желтую карточку, так что момент с Мангашем мог обернуться для него удалением. Впрочем, и эта история получила потом продолжение.

В начале второго тайма игрок махачкалинской команды грубо сыграл в центральном круге против Барко, въехав сзади в ноги аргентинцу. Здесь Казарцев его простил.

Однако на 53-й минуте за фол против того же Мангаша все-таки предъявил Аззи второй «горчичник» и оставил «Динамо» в меньшинстве. По идее, здесь «Спартак» вряд ли мог быть недовольным, но с другой стороны, они вполне могли предъявить Казарцеву претензии за то, что защитник «Динамо» не был удален раньше.

Кроме того, на старте второго тайма Маркиньос включил режим Марадоны и в отчаянной попытке дотянуться до мяча попытался отправить снаряд в ворота рукой. Он угодил в штангу, снова включился VAR и установил, что бразильца сзади никто не толкал — хотя игрок «Динамо» на него наседал. Итог — желтая карточка автору гола.

«В первую очередь ошибся Казарцев»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Казарцева и заявил, что он точно должен был ставить пенальти за наступ Аззи на ногу Умярову в штрафной «Динамо».

«Это 100-процентный пенальти: футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев: он был недалеко от штрафной. Позиция открытая — единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать желтую карточку за грубую игру», — заявил Федотов в комментарии «Чемпионату».

«Спартак» обратится в комиссию

Гендиректор красно-белых Олег Малышев заявил, что клуб не оставит без внимания работу арбитров.

«Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию. — «Газета.Ru») и с нетерпением будем ждать вердикта», — заявил функционер.

Дзюба сыграл в историческом матче: «Акрон» и «Крылья» впервые разошлись миром Тольяттинский «Акрон» во главе с нападающим Артемом Дзюбой принимал самарские «Крылья... 19 июля 22:20 Главный тренер москвичей Деян Станкович после матча был менее категоричен. Однако он обратил внимание на действия судьи и, по его словам, решил в перерыве убрать с поля Пабло Солари именно из-за того, что тот в первом тайме успел схватить «горчичник».

О судействе же он высказался одной фразой: «По арбитрам — «большой-большой» без комментариев».

Почему фанаты «Спартака» ненавидят Казарцева

Решения этого арбитра неоднократно вызывали споры и в матчах с участием других команд. Но именно при нем москвичи скандально потеряли очки несколько лет назад — тоже на старте сезона, в августе 2020 года, в матче с «Сочи».

Та игра закончилась со счетом 2:2. При этом к 15-й минуте красно-белые вели 2:0, но затем Казарцев единолично перевернул ход встречи — назначил спорный пенальти за фол Павла Маслова на Кирилле Заике. Видеоассистент Алексей Еськов не указал рефери на ошибку.

А в концовке арбитр вновь указал на «точку» в пользу «Сочи», сочтя нарушением контакт Самюэля Жиго с Анатолием Немченко.

Тот скандал был самым громким в истории взаимоотношений Казарцева и «Спартака». Позднее он еще несколько раз получал назначения на матчи 10-кратных чемпионов России, и каждое его действие рассматривалось клубом, фанатами и экспертами под микроскопом. Но ни один матч с тех пор больше не вызывал такой бурной реакции — вплоть до 19 июля 2025 года.