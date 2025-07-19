19 июля 2025, 18:00 Обновлено: 18 июля 2025, 20:03 Спорт Размер текста А А А Чудесное возвращение в РПЛ: «Сочи» сражается с «Локомотивом» в Москве. LIVE Футбол. РПЛ. 1-й тур. «Локомотив» — «Сочи». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Григорий Соколов/РИА Новости

Московский «Локомотив» принимает «Сочи» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сочинский клуб вернулся в РПЛ после одного сезона в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны, — причем сделал это с пятого места турнирной таблицы. Такое произошло впервые за 15 лет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур Матч не начался 19 июля 18:00 Локомотив М Москва, Россия 0 : 0 Сочи Сочи, Россия Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия