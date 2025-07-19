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Чудесное возвращение в РПЛ: «Сочи» сражается с «Локомотивом» в Москве. LIVE

Футбол. РПЛ. 1-й тур. «Локомотив» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА Новости
Московский «Локомотив» принимает «Сочи» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сочинский клуб вернулся в РПЛ после одного сезона в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны, — причем сделал это с пятого места турнирной таблицы. Такое произошло впервые за 15 лет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур
Матч не начался
19 июля 18:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» принимает «Сочи». Начало матча — в 18.00 мск.

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