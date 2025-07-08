«Мне начали угрожать»: Смолову грозит восемь лет за драку в кафе

Адвокат Жорин заявил, что Смолову дадут меньше восьми лет за драку в кафе

Бывшему нападающему сборной России и «Краснодара» Федору Смолову, по данным СМИ, грозит восемь лет колонии за нападение на двух мужчин в московском кафе, если нанесенный им вред будет признан тяжким. Адвокат Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что пострадавшие должны сначала добиться возбуждения уголовного дела: в таком случае футболист в теории может получить срок за решеткой. Сам Смолов заявил в полицию, что у него вымогали деньги в обмен на примирение.

Восемь лет в колонии за драку в кафе

Федору Смолову может грозить до восьми лет колонии за удар кулаком в лицо мужчине в кафе, утверждает Telegram-канал SHOT. По его информации, правоохранительные органы ожидают результатов обследования пострадавшего бизнесмена Владимира Кузьмичева из Челябинска.

Если будет установлено, что его здоровью был нанесен тяжкий вред, то полиция возбудит уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В данный момент потерпевший проходит обследование по месту жительства. Ряд СМИ сообщал, что у Кузьмичева диагностирован перелом костей лица. Об этом же заявил товарищ пострадавшего — бизнесмен Андрей Попелуха, который сумел увернуться от удара Смолова.

«Он напал, я увернулся, а вот мой товарищ получил перелом челюсти. Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему», — говорил мужчина RT.

Смолов заявил в полицию о шантаже

Спустя несколько дней спортсмен выступил с заявлением относительно инцидента. Он подчеркнул, что был настроен на мирное решение проблемы, однако ему стали поступать угрозы: его шантажировали и вымогали деньги. В связи с этим он обратился в полицию.

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«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Со своей стороны могу сказать, что благими намерениями пытался урегулировать неудобства, доставленные нашей компанией, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего я пытался решить конфликт мирным путем, что запечатлено на видео. С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать возможный вред здоровью и причиненный моральный ущерб. К сожалению, это не представилось возможным. Потому что начали появляться люди, которых я никогда я жизни не видел, которых я не знаю и которые не имеют отношения к этой ситуации.

Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Стали предлагать странные схемы, которые не предусмотрены законами Российской Федерации.

В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию», — сказал футболист.

К этим словам присоединилась его супруга — блогер, диджей и модель Карина Истомина. Она подчеркнула, что было принято решение не соглашаться на выдвинутые им в частном порядке условия.

«В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий», — написала Истомина в своем Telegram-канале.

Блогер также раскритиковала хейтеров Смолова. По ее словам, футболист много лет подвергался систематической травле в интернете и в реальной жизни. Особенно тяжело стало после чемпионата мира — 2018, на котором нападающий не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии против сборной Хорватии. В результате Россия покинула турнир в четвертьфинале.

«Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать», — констатировала жена футболиста.

«Пытаются заявить о покушении на убийство»

Адвокат Сергей Жорин скептически отнесся к информации о том, что Смолова могут осудить и лишить свободы. По его словам, даже если подобное произойдет, футболист получит гораздо меньше восьми лет.

Кроме того, Жорин подчеркнул, что на данный момент уголовное дело не возбуждено. Хотя ТАСС сообщал ранее, что правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств и примут окончательное решение по ее итогам.

«Чтобы говорить о какой-либо уголовной ответственности, должно быть возбуждено уголовное дело — а, насколько я понимаю, было вынесено постановление об отказе в его возбуждении.

В СМИ была информация, что потерпевший заявил: у него нет претензий. Если это правда, то отказное постановление обжаловано не будет и никакой угрозы привлечения к уголовной ответственности для Смолова нет», — сказал адвокат.

При этом Жорин отметил, что при желании пострадавшая сторона может настоять на возбуждении уголовного дела и добиться своего. В таком случае тяжесть повреждений, полученных пострадавшим бизнесменом, сыграет не в пользу Смолова.

«Обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не так уж и сложно. Скорее всего, если подать жалобу в прокуратуру, в большинстве случаев она такое постановление отменит и возобновится доследственная проверка. Если это произойдет, далее необходимо будет провести судмедэкспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью», — сказал адвокат «Газете.Ru».

По словам Жорина, если экспертиза установит причинение легкого вреда здоровью, то Смолову не грозит заключение .

Однако в случае с причинением среднего или тяжкого вреда футболист действительно может оказаться за решеткой. Впрочем, юрист не верит, что спортсмен получит восемь лет за удар по лицу.

«По статье [УК РФ] 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести»), теоретически, исходя из практики, небольшой срок может быть. Вот за тяжкий вред уже может быть назначен реальный срок, но уж точно не восемь лет — у нас за убийство фактически дают меньше », — сказал адвокат.

Жорин допустил, что экспертиза может определить нанесенный здоровью бизнесмена вред как средний, но подчеркнул, что если пострадавшие не обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела, то Смолов может чувствовать себя в безопасности.

«Если информация о переломе челюсти, которую я видел в СМИ, соответствует действительности, то, вполне возможно, это причинение вреда здоровью средней тяжести — а, может быть, и тяжкий вред.

Когда в подобных ситуациях потерпевшие оказываются влиятельными людьми, бывают случаи, когда «натягивают сову на глобус» и пытаются заявить о покушении на убийство.

Но экспертиза должна быть проведена — а для этого необходимо сначала обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — подчеркнул адвокат.

«Да мы бы все двинули на его месте»

За Смолова вступился знаменитый в прошлом футболист, ныне эксперт Евгений Ловчев. Он признал, что Федор поступил неправильно, но, по мнению Ловчева, он просто поддался на провокацию.

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«Да, он плохо поступил. Это плохо для футбола. Когда Александр Кокорин и Павел Мамаев сделали то, что сделали, Юрий Павлович Семин, великий футбольный человек, сказал следующее: «Вы опозорили футбол». И здесь то же самое. Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что неправ. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его еще на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».