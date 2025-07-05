Участник конфликта со Смоловым: побуянили, он извинился — все хорошо

Бизнесмен Попелуха о конфликте со Смоловым: я не вымогал деньги у игрока

Бизнесмен Андрей Попелуха, ставший участником конфликта с Федором Смоловым, заявил, что у него нет претензий с футболистом, передает «Спорт-Экспресс».

«Я сразу сказал: «Федь, у меня претензий нет». Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал — но для нашего коллектива 2-3 миллиона небольшая сумма. Побуянили, он извинился — все хорошо», — сказал Попелуха.

Инцидент со Смоловым произошел 28 мая 2025 года. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали Смолова. Футболист подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее адвокат пошутил над рестораном в котором подрались Павел Мамаев, Александр Кокорин и Федор Смолов.