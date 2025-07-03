Футболист написал заявление в полицию на РФС. Его отстранили на четыре года

Футболист Писарский подал заявление в полицию на РФС и букмекерскую контору

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский написал заявление в полицию на сотрудников Российского футбольного союза (РФС) и букмекерскую контору. Футболист считает, что его несправедливо отстранили от спортивной деятельности на четыре года по обвинению в ставках на собственный клуб. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Писарский вряд ли сможет добиться возбуждения уголовного дела против РФС.

Перевел 4 млн другу, который сделал выигрышную ставку

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский написал заявление в полицию на Российский футбольный союз (РФС) и букмекерскую контору, которая заподозрила его в ставке на собственный матч.

Игрок был отстранен решением РФС на четыре года (три из них — условно) от футбольной деятельности по обвинению в ставке на матч команды «Сочи», где он выступал на правах аренды в сезоне-2024/25.

Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать ставку против своего клуба в первом стыковом матче между «Сочи» и «Пари НН» за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне.

Писарский в том матче получил красную карточку при счете 1:0 в пользу «Сочи» на 35-й минуте первого тайма за фол в центре поля, благодаря чему «Пари НН» смог перевернуть встречу и одержать победу — 2:1.

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Перед этим нападающий перевел 4 млн рублей своему другу детства, который сделал 14 различных выигрышных ставок на «Пари НН».

По информации Sport Baza, букмекеры каким-то образом узнали о переводе Писарского (хотя получать подобную информацию от банка — незаконно) и предложили другу футболиста — Олегу — добровольно отказаться от выигрыша, который составил около 8 млн рублей, пригрозив в противном случае обратиться в РФС.

Сам Писарский прошел исследование на полиграфе, показавшее, что он не делал ставок. Однако при этом вопрос умышленного влияния игрока на результат встречи во время исследования не поднимался.

Писарский обратился в полицию и написал заявление на РФС

Адвокат футболиста Антон Смирнов написал в своем Telegram-канале, что Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия букмекерской конторы, которая каким-то образом узнала о переводе денег, а также оценить действия сотрудников РФС, которые проводили служебное расследование в отношении Писарского.

Футболист требует провести проверку по статье 272 1. Уголовного кодекса — «Незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое устроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины, что приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию, — написал адвокат. — Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС [Максима] Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами.

Перевод денег другу в долг — это не ставка. Удаление — это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча».

В своем посте юрист подчеркнул, что вина человека должна быть доказана путем законного расследования при использовании допустимых для этого методов. Наказание своего клиента он назвал «публичным аутодафе» и подчеркнул, что они будут «бороться за правду и рассчитывать на справедливость».

«Писарский ничего не добьется»

Ситуацию с заявлением Писарского в полицию для «Газеты.Ru» прокомментировал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Во-первых, я убежден, что Писарский ничего не добьется по своему заявлению о возбуждении уголовного дела по статье 272.1. Думаю, что дело возбуждено не будет, — сказал адвокат. — Во-вторых, я считаю, что РФС был вправе выносить такое решение (об отстранении футболиста. — «Газета.Ru»).

Уж какие доказательства были у РФС, помимо перевода денег, неизвестно, но в СМИ распространен факт о нескольких переводах, по-моему, на сумму порядка 4 млн рублей. Возможно, еще какие-то иные доказательства».

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Психолог и полиграфолог Марина Калинова, которая участвовала в производстве дел в Главном управлении Следственного комитета, заявила «Газете.Ru», что успешная проверка на полиграфе не окажет Писарскому существенной помощи.

«То, что футболист прошел полиграф, — это в его пользу: он совершил действие для того, чтобы доказать свою невиновность. Однако как дальше это будет использоваться, будет уже на усмотрение суда. У нас в суде полиграф не является доказательством», — отметила специалист.

Карьера Писарского

29-летний Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов», но последний сезон провел в «Сочи» на правах аренды. В 28 встречах он отметился шестью голами в матчах Первой лиги, став третьим бомбардиром команды.

После поражения в первом стыковом матче «Сочи» уже без Писарского выиграл ответную встречу в Нижнем Новгороде и вышел в РПЛ.

До разгоревшегося скандала со ставкой «Сочи» должен был выкупить футболиста у «Крыльев Советов».

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В российском футболе Писарский, поначалу выступавший под фамилией Сычевой, сверкнул в первой части сезона-2022/23, когда в составе «Оренбурга» отметился 14 голами в 15 матчах РПЛ. Зимой он перебрался в «Крылья Советов», сменил фамилию и в 11 турах не смог забить ни разу.

В следующем сезоне в 18 играх он отличился за самарскую команду только три раза, а в кампании-2024/25, сыграв 16 минут в одном матче на старте чемпионата, был отдан в аренду в «Сочи».

Теперь Писарский должен будет пропустить сезон, после чего сможет вернуться в профессиональный футбол, если по каким-то причинам условная дисквалификация не превратится в реальное отстранение.