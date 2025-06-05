«Выстраиваем полноценную систему подготовки». Как готовят спортсменов в академии «Родина»?

Громкая победа футбольного клуба «Краснодар» в Российской премьер-лиге в минувшем сезоне вернула интерес к теме футбольных школ — в составе основной команды чемпионами стали сразу три выпускника клубной академии, рыночная стоимость которых, по данным Transfermarkt, превышает 30 млн евро. И хотя наиболее именитые футбольные школы находятся в структурах клубов премьер-лиги, академии для юных футболистов активно развиваются и за ее пределами. Сегодня мы встретились с Александром Аксеновым — футбольным функционером, спортивным директором академии «Родина», которая имеет амбиции пополнить ряды уже известных в стране футбольных академий и выстроить одну из наиболее полноценных систем подготовки профессиональных футболистов.

— Недавно нам на глаза попались новости о том, что академия «Родина» 2012 года рождения играла на турнире в Дубае против команд «Челси», «Реал» (Мадрид) и еще ряда менее именитых зарубежных клубов. Могли бы вы раскрыть подробности что это такое было?

— В зимний период в Дубае уже не первый год проводится турнир для юных футболистов Dubai Intercontinental Cup, в котором собраны команды со всего мира. Один из его организаторов — Мичел Сальгадо, бывший звездный защитник «Реала». Нам повезло: ресурсы клуба и наши отношения с организаторами позволили принять участие в этом международном турнире. Академия «Родина» участвовала в нем не впервые — это уже вторая наша поездка. В этом году играли ребята 2012 года рождения. Несмотря на юный возраст, у наших ребят теперь есть опыт матчей с такими грандами, как «Реал» и «Челси».

— А как вы попали на этот турнир? Какой был результат?

— Мы довольны, что у нас была возможность принять участие в турнире с высоким соревновательным уровнем. Выступление на турнире - идея основателя академии, бизнесмена Сергея Ломакина. Для команды 2012 года рождения этот турнир стал первым международным опытом. В рамках группового этапа команда нашей академии встречалась с «Реалом», где в упорной борьбе испанцы победили со счетом 1:0. В плей-офф в финале мы обыграли «Челси» в серии пенальти. И игроки, и тренерский штаб, и менеджмент академии «Родины» получили незабываемые эмоции от турнира.

— И, наверное, это не только игровой опыт?

— Конечно, это еще возможность футболистов и тренеров сравнить свой уровень на фоне лучших академий мира, где собраны наиболее талантливые игроки из своих стран.

close Пресс-служба АНО Академия «Родина»

— Как давно появилась академия «Родина»? Кто ее создал и зачем?

— Академия была создана 10 лет назад на базе частной секции, этот сезон у нас юбилейный. Ее основал Сергей Ломакин — бизнесмен, меценат и увлеченный спортом человек. Это его инициатива, его проект, он вникает во все. Поддержка — не только финансовая, но и личное участие с полной вовлеченностью от общего видения и стратегии до мельчайших деталей. Кстати именно с его подачи для воспитанников академии все бесплатно: не только обучение, медицинская поддержка, но и перелеты и проживание в выездах по России и по миру.

Постепенно структура стала разрастаться, выстроилась вертикаль от детского футбола до профессионального. Задача академии – готовить футболистов высокого уровня, которые могут претендовать на выступление уже в профессиональных командах.

- Как устроена академия «Родина» с точки зрения структуры команд?

— Сначала идет Академия, где играют футболисты с 2015 по 2011 гг. р. в соревнованиях под эгидой МФФ (Московская Федерация футбола). Далее идут команды Федеральной ЮФЛ (Юношеская футбольная лига). Это соревнование проходит под эгидой РФС (Российский футбольный союз). В ЮФЛ выступают команды U-15 - U-17. После чего идет молодежная команда, выступающая в МФЛ (Молодежная футбольная лига).

Есть также клубы, играющие на профессиональном уровне – туда могут перейти воспитанники нашей академии, демонстрирующие игру высокого уровня. Это Родина-3, Родины-2 и основная команда «Родина», выступающая на данный момент в Первой лиге.

Отмечу, что отличительная особенность академии ФК «Родина» – в том, что мы выстраиваем полноценную систему, не пропуская ни одной ступени и собирая лучших, в том числе зарубежных специалистов для качественной подготовки игроков.

— А бывают ли случаи, когда 18-летние играют за основу?

— Бывают, но пока не настолько часто, как нам хотелось бы. Сейчас подрастает молодое поколение талантливых футболистов в нашей академии, которое в ближайшее время будет стучаться в дверь основной команды. Если парень реально талантлив — ему все дороги открыты.

— Для вас это бизнес или социальный проект? Какая миссия у академии?

— Футбол — один из настоящих социальных лифтов в России. И задача, поставленная перед нами, — вовлечь как можно больше детей в футбол. Прививать ценности и культуру, честности, командного духа, дисциплины. У нас созданы все условия для развития карьеры футболистов и для выступления на международных турнирах в том числе.

— Что с селекцией? Как попасть в академию?

— В академии большой селекционный штаб, который в ежедневном режиме отсматривает игроков по всей стране, отбирая наиболее талантливых. Конкуренция высокая. Но, если работаешь, и у тебя есть способности - тебя заметят. Как говорит Сергей Ломакин: - «В нашей академии в основе всего – принцип спортивных достижений». И поскольку обучение в академии бесплатное, мы сфокусированы именно на спортивной составляющей и отбираем лучших.