Эдмонтон Ойлерз

Классический первый период со скоростями, борьбой и эмоциями. И, как часто бывает в этом плей-офф, «Эдмонтон» медленно запрягает, а «Форида» — наоборот. Преимущество уже солидное, но «Ойлерз» и не такое отыгрывали даже в этой серии. Можно хотя бы вспомнить прошлый матч. Ждем, что будет дальше.
В концовке периода Родригес пытался с неудобной завезти шайбу в сетку из-за ворот, но Пикар закрыл калитку. Ну и в итоге атаку «Пантерз» остановила сирена на перерыв. Во втором периоде гости начнут с хвостика большинства.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Сэм Беннетт — 0:2! Очередная массированная атака «Флориды». Первый бросок Ткачука, который и перехватил шайбу в средней зоне, пришелся в щиток защитнику, но на отскоке Беннетт был тут как тут, и его резкий выстрел прошил Пикара!
Никак не дойдет шайба до Бобровского в этом большинстве хозяев. «Флорида», напротив, сбегала в атаку и броском в створ остановила игру в чужой зоне.
А вот и первое удаление в матче. Это Сет Джонс оставил «Флориду» в меньшинстве. Шанс для «Эдмонтона».
Некоторое затишье в плане моментов, но борьбы на каждом участке льда предостаточно. Шайбой на этом отрезке больше владеют «Ойлерз».
Трибуны взорвались после броска Драйзайтля, но шайба, похоже, не пересекла линию! Игра продолжается.
Гудят в возмущении трибуны: арбитры не обратили внимания на силовой Сэма Беннетта против Троя Стечера, когда шайба была вообще в другой стороне. Но в плей-офф, тем более в финале, на такое часто закрывают глаза, хотя по сути это нарушение.
ГООООООООООООООООООООЛ! Брэд Маршанд — 0:1! Вбрасывание было в центральном круге, Маршанд опередил игравшего против него Подколзина, подобрал шайбу после дуэли центральных на точке, прошел в зону «Эдмонтона» и на этот раз прошил Пикара броском!
Дважды взорвались трибуны, но сначала Бобровский щитками отразил неприятный вброс в зону в створ, а потом вторым темпом в атаке бросок прошел мимо.
Маршанд в быстрой атаке гостей оказался на ударной позиции и бросил из-под защитника — Пикар потащил с небольшим рикошетом.
Маршанд прошел к воротам «Эдмонтона» и бросил из-под защитника — шайба после рикошета улетела за площадку.
Опасный бросок «Флориды», который потащил Пикар, и тут же ответный скоростной прорыв Макдэвида с броском с близкого расстояния — Бобровский снова выручил «Пантерз»!
Шайба пока больше под контролем «Эдмонтона», который гонят вперед его болельщики. Но позиционно пока создать не получается.
Ого! Браун после потери Микколы на чужой синей линии убежал фактически один в ноль на Бобровского по правой стороне, но Сергей поймал бросок!
«Очевидно, что это совсем не то же самое, что в прошлом году. Тогда мы проигрывали три матча подряд, цеплялись за серию. Сегодня вечером у нас есть шанс показать себя с лучшей стороны, приложив максимум усилий. Мы очень рады. Я уверен, что они тоже в восторге. Все взволнованы. Это большая игра», — заявил перед пятым матчем капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Действительно, сейчас в серии 2-2, и этот матч во многом может стать решающим.