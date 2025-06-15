Эдмонтон Ойлерз

Перерыв

Классический первый период со скоростями, борьбой и эмоциями. И, как часто бывает в этом плей-офф, «Эдмонтон» медленно запрягает, а «Форида» — наоборот. Преимущество уже солидное, но «Ойлерз» и не такое отыгрывали даже в этой серии. Можно хотя бы вспомнить прошлый матч. Ждем, что будет дальше.