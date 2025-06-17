«Должен 5 тысяч»: арестованного в Дубае Промеса разыскивают в России

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в поле зрения российских приставов: его разыскивают из-за долга в 5 тыс. рублей. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что хотя футболист находится в Дубае, есть способы воздействовать на него дистанционно.

Квинси Промес уже арестован в Дубае по запросу из Нидерландов. Однако, как сообщает Baza, за ним обнаружились прегрешения и в России.

«Экс-нападающий «Спартака» должен скромные, по своим меркам, 5 581 рубль госпошлины по решению суда. Ранее у голландского футболиста был долг перед налоговой более полумиллиона рублей», — говорится в сообщении.

Более того, голландец еще не погасил задолженность перед ФНС. У него была 20%-я доля в компании «Рестбар», по счетам которой весной были приостановлены операции из-за долга в 74 тыс. рублей. Сам Квинси остается должен 22 тыс. Впрочем, налоговики его пока не объявили в розыск.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» пояснил, что с Промеса могут взыскать средства, несмотря на то,, что он находится в ОАЭ.

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«Из-за долгов, даже незначительных, приставы могут наложить запрет на регистрационные действия с любым имуществом, будь то недвижимость или автотранспорт. Также могут принять иные меры. Конечно, он сейчас находится в Дубае, но приставы могут взыскать долги с его счетов. Неизвестно, как это будет с Промесом, но способы есть, они предусмотрены законом», — констатировал юрист.

«Хочу оправдать себя»

В Нидерландах футболист заочно приговорен в сумме к 7,5 года лишения свободы за организацию контрабанды наркотиков и за вооруженное нападение на двоюродного брата. На прошлой неделе Квинси, уже больше года находящийся в Эмиратах, заявил, что хотел бы присутствовать на слушаниях по двум его апелляциям в суде Амстердама при условии, что его не арестуют по прибытии в страну.

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«Я хочу оправдать себя в Нидерландах и продолжить свою карьеру. И я хочу иметь возможность летать в Нидерланды, когда меня вызывают, а затем продолжать играть в футбол. Вот чего я хочу», — сказал Промес.

Очевидно, на родине футболиста обратили внимание на его слова — но не так, как он хотел бы. По информации De Telegraaf, он был арестован в собственном доме в Дубае в связи с запросом об экстрадиции. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. Его могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание.

Максим Калинов подчеркнул, что при определенных обстоятельствах игрок может избежать экстрадиции.

«Если в течение 30 дней вопрос не решится, то Квинси Промеса должны будут отпустить. Более того, есть ряд моментов, которые, на мой взгляд, позволяют Промесу избежать экстрадиции. Нужно понимать, что соглашение об экстрадиции между Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами подписано в 2021 году. Там есть ряд пунктов, некоторые из которых, так скажем, размыты. При желании их можно повернуть в сторону Промеса.

О чем речь? Например, ОАЭ могут отказать в экстрадиции, если это грозит их суверенитету и иным каким-то значимым обстоятельствам. При этом не раскрыто, какие это обстоятельства и интересы. Под это можно подвести многое, в том числе и ситуацию Промеса», — пояснил Калинов.

На ситуацию вокруг Промеса отреагировал Массимо Каррера, тренировавший его в «Спартаке» в чемпионский сезон. Итальянский специалист выразил сожаление в связи с происходящим.

«Я сожалею о том, что с ним случилось и что он переживает. Посмотрим, чем все закончится. Если он виновен, то будет правильно ответить за это», — заявил он «Спорт-Экспрессу».