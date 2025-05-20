Пьяная драка у пиццерии. В США задержали одноклубника Овечкина

Защитник «Вашингтона» Алексеев был задержан полицией США за драку у пиццерии

Российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева задержали за пьяную драку возле одного из баров американской столицы. Полицейским пришлось даже применить перцовый баллончик. Спортсмена доставили в участок, но вскоре отпустили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ночная драка

Инцидент произошел в ночь на 17 мая на бульваре Кларендон — там множество баров и заведений, пишет издание ARL Now. Очевидец сообщил полицейским о потасовке около пиццерии Big Tony's, расположенной недалеко от станции метро.

Офицеры прибыли на место и увидели, как молодой человек нападает на другого мужчину. Чтобы остановить подозреваемого, которым, как выяснится позже, окажется Александр Алексеев, одному из полицейских пришлось применить перцовый баллончик.

Россиянина доставили в полицейский участок в районе четырех утра, но затем отпустили. Согласно отчету, Алексееву предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте

На фотографиях, сделанных в полицейском участке, у хоккеиста отсутствует несколько зубов — это последствия тяжелой травмы, полученной в матче серии плей-офф Кубка Стэнли. В «Вашингтон Кэпиталз» заявили, что в курсе происходящего.

«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — заявил в беседе с журналисткой Эллисон Папсон представитель клуба.

О дате предстоящего судебного заседания по делу Алексеева на данный момент информации нет.

Ноль голов, ноль передач и минус три зуба

Александр Алексеев родился 15 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге. Защитник был задрафтован в первом раунде под общим 31-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». В минувшем регулярном сезоне на его счету всего восемь матчей в чемпионате с показателем полезности »+2», где ему не удалось набрать баллов за результативность.

В плей-офф — 2025 россиянин был важным элементом оборонительных идей главного тренера Спенсера Карбери. Хоккеист провел в составе «столичных» все десять матчей, где также не сумел отметиться результативными действиями, однако проявил себя как самоотверженный и надежный игрок, способный биться за команду даже в сложнейших ситуациях. В первом матче серии плей-офф первого раунда против «Монреаль Канадиенс» по ходу третьего периода Алексееву ударили клюшкой в лицо — травма произошла после контакта с Джейком Эвансом. Спортсмен потерял несколько зубов, но не расстроился, так как сумел принести команде победу.

«Да, я потерял три зуба сверху и три снизу немного откололись. Они у меня дома, под моей подушкой. Это плей-офф. Это весело, чувак. Это совсем другой настрой. Это просто здорово», — заявил Алексеев после той игры журналистам.

Та серия завершилась победой «столичных» со счетом 4:1, но следом команду ждало разочарование.

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