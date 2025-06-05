«Когда приезжают чемпионы мира, это всегда интересно»: Россия может сыграть с Аргентиной

Сборная России может осенью провести товарищеский матч с Аргентиной. Официального подтверждения этой информации пока нет, член исполкома РФС Александр Зотов заявил, что не в курсе ситуации. Ветеран «Спартака», главный тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что возможный приезд действующих чемпионов мира в «Лужники» — это хорошая новость.

Месси не приедет

Telegram-канал SHOT сообщил, что Россия и Аргентина достигли предварительной договоренности о проведении товарищеского матча между футбольными сборными в «Лужниках».

«По нашим данным, товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее в РФС рассказали, что цена вопроса составит около €5 млн»,

— говорится в сообщении.

Источник уточняет, что едва ли стоит ждать приезда звезд уровня Лионеля Месси, Пауло Дибалы или Лисандро Мартинеса. Они связаны личными рекламными контрактами со спонсорами, которые, скорее всего, будут против посещения ими России.

В Российском футбольном союзе (РФС) информацию о возможном матче с аргентинцами пока не подтверждают. Телеканал «Звезда» связался с гендиректором общероссийского союза футболистов, членом исполкома РФС Александром Зотовым, но тот ответил, что ничего о предстоящей игре не знает.

Матч прогнозировали в октябре

Слухи о возможной встрече сборных России и Аргентины появлялись и прежде. Так, в середине мая журналист портала TyC Гастон Эдуль утверждал, что «альбиселесте» в октябре проведет товарищеские матчи, в одном из которых соперником команды станет Китай, а в другом — либо Россия, либо Япония, либо Южная Корея.

Ранее сборные России и Аргентины встречались дважды, и оба раза встречи носили товарищеский характер. В августе 2009 года южноамериканская команда победила 3:2. А еще один матч состоялся в ноябре 2017 года — это была первая игра на стадионе «Лужники» после реконструкции арены к ЧМ-2018. Тогда российские болельщики увидели Месси, который помог своей команде выиграть 1:0.

«У Аргентины в любом составе высокий уровень игроков»

Для «Газеты.Ru» информацию о возможном матче между сборными России и Аргентины прокомментировал знаменитый в прошлом футболист «Спартака», главный тренер команды «Легенды России» Валерий Гладилин. Он порадовался тому, что у российских футболистов может быть такой соперник.

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«То, что ведутся переговоры, — уже хорошая новость. Движение идет, и рано или поздно такие матчи начнутся. У Аргентины в любом составе уровень футболистов высокий. Помимо звездных игроков, у них много ребят, которые играют и в своей стране, и за рубежом. Там несколько сборных можно собрать. Так что приезд аргентинской команды для нашей сборной — это очень здорово. Не только со спортивной точки зрения, потому что матч все-таки товарищеский. Но это и вопрос рекламы.

Когда приезжает титулованная сборная, чемпион мира, это всегда интересно для болельщиков и важно для развития футбола.

Думаю, скоро все восстановится. Лето пройдет, и у нас будут варианты топовых соперников. Ситуация быстро меняется, и это неизбежно. Все зависит от разных раскладов, но это вопрос времени», — констатировал Гладилин.

История санкций в отношении российского футбола

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российскую сборную и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

В прошлом году сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность снятия ограничений с молодежных сборных России, однако в итоге санкции остались в силе. Президент организации Александр Чеферин в начале апреля заявил, что процесс возвращения российского футбола на международный уровень будет осуществляться совместно с ФИФА. При этом Чеферин подчеркнул, что ситуация не изменится, пока продолжается СВО.

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В условиях санкций сборная России проводит товарищеские матчи со сборными, не занимающими высокие места в рейтинге ФИФА. Аргентина, являющаяся действующим чемпионом мира, может стать первым топовым соперником российских футболистов за долгое время.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

25 апреля стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.