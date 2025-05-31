На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Шлеменко проиграл в главном бою турнира RCC 22

Шлеменко проиграл Ковалеву в главном бою турнира RCC 22
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном бою турнира Russian Cagefighting Championship 22.

Бой прошел в Екатеринбурге на УГМК-Арене и завершился победой Ковалева в трех раундах раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 28-29.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 80 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 16 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

В декабре 2023 года Шлеменко одолел серба Александра Ивича. Бой прошел в Екатеринбурге и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, как WADA отняло у него мечту.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами