Шлеменко проиграл в главном бою турнира RCC 22

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном бою турнира Russian Cagefighting Championship 22.

Бой прошел в Екатеринбурге на УГМК-Арене и завершился победой Ковалева в трех раундах раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 28-29.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 80 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 16 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

В декабре 2023 года Шлеменко одолел серба Александра Ивича. Бой прошел в Екатеринбурге и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

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