«Должны были выступать лучше»: СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова

Ротенберг выразил надежду, что СКА останется в лидерах КХЛ после его ухода

Петербургский СКА объявил об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера команды и назначил новым наставником Игоря Ларионова. Ранее в клубе сменился состав совета директоров, что и привело к изменениям в команде. Знаменитый детский тренер Сергей Суярков в комментарии для «Газеты.Ru» оценил назначение Ларионова как отличный ход для клуба.

Революция в Петербурге

Санкт-петербургский СКА после неудачного сезона совершил революцию в клубе. Сначала было объявлено об изменениях в руководстве. Александр Медведев был освобожден от своих обязанностей и сможет сосредоточиться на работе в «Зените», а вместо него новым председателем совета директороd армейцев стал Виталий Маркелов.

62-летний топ-менеджер является заместителем председателя правления Алексея Миллера в «Газпроме» и до того в профессиональном спорте не работал.

А по итогам заседания нового правления СКА стало известно, что Роман Ротенберг освобожден от должности главного тренера команды.

«2 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом в связи с недостижением командой спортивных результатов. При этом Совет директоров отметил большой вклад, который внес Р. Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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Прокомментировал свою отставку и сам теперь уже бывший главный тренер. Роман Ротенберг напомнил, что пришел в клуб в 2011 году в 26-летнем возрасте и сначала был генеральным менеджером, а в последние годы стал главным тренером. Он выразил отдельную персональную благодарность Алексею Миллеру, а также поблагодарил болельщиков, заполнявших «СКА-Арену».

«Хоккей — моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед: растить молодых игроков, привлекать зрителей на трибуны, ставить агрессивный и атакующий хоккей, на который приятно смотреть. Уверен, плоды нашей многолетней работы будут продолжать приносить пользу российскому хоккею, и искренне надеюсь, что и в дальнейшем СКА останется в числе лидеров, как было все последние годы», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Карьера Ротенберга

Ротенберг возглавил СКА в качестве главного тренера в январе 2022 года и так и не добрался до заветной цели — победы в Кубке Гагарина. В первые два сезона работы специалиста СКА проигрывал в финале Западной конференции московскому ЦСКА, а в 2024 году уступил во втором раунде перекрестного плей-офф екатеринбургскому «Автомобилисту».

Но «неудовлетворительной» работу главного тренера совет директоров назвал по итогам нынешнего сезона, где петербургские армейцы вылетели на первой же стадии московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

При этом в регулярном чемпионате СКА занял только седьмое место в Западной конференции. Команда под руководством Ротенберга стала лучшей по заброшенным шайбам, но пропустила больше всех среди участников плей-офф Кубка Гагарина .

При этом после ухода из СКА Ротенберг остается главным тренером команды «Россия 25», которая в период отстранения от международных соревнований является фактически единственной национальной сборной страны.

Время «Профессора»

Сразу же было объявлено и имя нового главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. С утра активно курсировали слухи о назначении бывшего капитана команды Евгения Кетова или уже работавшего с командой экс-наставника сборной страны Олега Знарка.

Однако в итоге выбор пал на иного кандидата. Новым главным тренером СКА будет Игорь Ларионов.

«Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов. Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба.

Последние годы он был наставником нижегородского «Торпедо», которое покинул после поражения в первом раунде от ярославского «Локомотива» (0-4), ставшего в итоге чемпионом.

64-летний Ларионов провел фантастическую карьеру игрока, за время своих выступлений войдя в «Тройной золотой клуб», трижды выиграв Кубок Стэнли, дважды Олимпийские игры и четыре раза став чемпионом мира.

За игровой интеллект Ларионова во время карьеры назвали «Профессором», а их тройка с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым была одной из лучших и самых известных в мировом хоккее.

«Ларионов настроит правильную игру»

Известный детский тренер Сергей Суярков, возглавляющий академию московского «Спартака» и занимающий первое место в рейтинге детских тренеров в КХЛ, прокомментировал «Газете.Ru» изменения в СКА.

«Отставка Ротенберга — большая сенсация. Он проявил себя сильным менеджером. Я сам не работал с клубами КХЛ в качестве наставника, поэтому не могу судить его уровень. В СКА собраны очень хорошие, сильные хоккеисты и, конечно, они должны были давать результат намного лучше, чем они показали в этом сезоне. Но Ларионов, мне кажется, как раз тот тренер, который нужен этим игрокам. Он построит правильный хоккей, даст им играть, и будет приятно смотреть на команду. Думаю, с Ларионовым они должны показать результат, и я сам первым пойду посмотреть на них, потому что мне очень нравилось, как играло его «Торпедо». Мне вообще нравился их дуэт еще с Козыревым, но сейчас Игорь Николаевич стал намного более опытным тренером», — отметил Суярков.

Он считает, что теперь СКА будет одним из фаворитов следующего сезона: «С такими ребятами должен. Игорь Ларионов настроит им правильную игру, и они покажут результат».