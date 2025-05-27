«Глава окончена»: Роналду сделал громкое заявление о своем будущем

Криштиану Роналду намекнул, что желает покинуть саудовский «Аль-Наср», где выступал последние два года и заработал около €400 млн. Звездный нападающий не смог выиграть ни одного трофея в составе этого клуба и разочаровался в проекте. «Газета.Ru» рассказывает о трех главных вариантах для продолжения карьеры Роналду.

Роналду не выиграл ни одного трофея: «Эта глава окончена»

Криштиану Роналду отказался продлевать контракт с саудовским «Аль-Насром», по которому зарабатывал €200 млн в год, — больше любого футболиста в мире. Об этом сообщил близкий друг Роналду — журналист Эду Агирре — в эфире программы El Chiringuito TV.

«Он не продлил контракт. Возможности открыты», — сказал он.

Сам 40-летний футболист оставил в своих соцсетях красноречивое послание: «Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Спасибо всем».

За два года в «Аль-Насре» Роналду не смог выиграть ни одного трофея, хотя его индивидуальная статистика была прекрасной.

40-летний нападающий стал лучшим бомбардиром саудовской лиги двух последних лет, забив 35 мячей в сезоне-2023/24 и 20 мячей — в сезоне-2024/25.

Однако «Аль-Наср» ни разу не стал чемпионом страны и не смог пробиться на клубный чемпионат мира, который пройдет в США этим летом с участием сильнейших команд со всех континентов. Этот факт, а также полное отсутствие трофеев побудили пятикратного обладателя «Золотого мяча» искать себе новую команду.

Первый вариант — «Аль-Хиляль»

По информации Foot Mercato, Роналду уже достиг соглашения с другой саудовской командой — «Аль-Хилялем», которая является самым титулованным клубом Азии и примет участие в клубном чемпионате мира — 2025, что является важным фактором для португальца.

Нет сомнений, что «Аль-Хиляль» сможет предложить Роналду такую же высокую зарплату, что и «Аль-Наср». Помимо этого, клуб нередко выигрывает трофеи и даже является рекордсменом по количеству побед в саудовской Про-лиге.

Физическая форма Роналду все еще позволяет ему становиться лучшим бомбардиром на уровне саудовского чемпионата, поэтому сделка кажется идеальной для обеих сторон.

Второй вариант: аренда на КЧМ и новый контракт с «Аль-Насром»

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, Роналду ведет переговоры с несколькими командами, которые примут участие в клубном чемпионате мира. Речь идет не о полноценном трансфере, а о краткосрочной аренде, — исключительно ради игры на КЧМ.

«Криштиану может сыграть на клубном чемпионате мира. Ведутся переговоры с некоторыми клубами. Кто знает, кто знает», — заявил Инфантино в интервью на Youtube-канале IShowSpeed.

По информации газеты Marca, на аренду португальца претендует клуб «Видад Касабланка» из Марокко (победитель Лиги чемпионов Африки сезона-2021/22). Кроме того, за нападающего борются бразильские «Палмейрас», «Ботафого», «Флуминенсе» и «Фламенго», а также мексиканский «Монтеррей».

Все эти команды примут участие в клубном чемпионате мира и хотели бы рассчитывать на Роналду. Однако у «Монтеррея» есть преимущество: там выступает легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос, который хорошо знаком с португальцем и может оказать на него влияние.

Предполагается, что после краткосрочной аренды Роналду снова начнет переговоры с «Аль-Насром» и, возможно, продлит контракт.

Третий вариант: родной «Спортинг» и Лига чемпионов

Завершение карьеры Роналду уже не за горами. Сам нападающий говорил в интервью TCR, что хочет провести свои последние матчи в лиссабонском «Спортинге», где начиналась его профессиональная карьера.

«Я закончу свою карьеру в «Спортинге», даже если мне придется ради этого остаться в футболе еще на один сезон. Если бы не «Спортинг», я бы, вероятно, работал в Макдональдсе», — шутил португалец.

«Спортинг» стал чемпионом Португалии в сезоне-2024/25 и пробился в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Для Роналду это будет идеальная возможность не только завершить карьеру в родном клубе, но и увеличить собственный рекорд по голам в Лиге чемпионов (140).