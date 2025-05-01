Овечкин обновил уникальный рекорд и протащил «Вашингтон» во второй раунд Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1 благодаря голу Александра Овечкина и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Овечкин забросил свою 76-ю шайбу в плей-офф НХЛ и обновил рекорд по голам в этом турнире среди россиян. На следующей стадии плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», в составе которой выступают Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Петр Кочетков и Александр Никишин.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1

Противостояние Александра Овечкина и Ивана Демидова в первом раунде Кубка Стэнли стало самым лакомым блюдом для российских любителей хоккея. Опытнейший лидер «Вашингтона», аккурат перед плей-офф побивший снайперский рекорд Уэйна Гретцки, выходил на лед против 19-летнего форварда, которому уже сейчас прочат если не славу самого Овечкина, то по меньшей мере выдающуюся карьеру за океаном.

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Впрочем, настоящей драмы здесь не вышло. Демидов, забросивший шайбу в своем дебютном матче за «Монреаль», который пришелся на концовку регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф отметился лишь двумя ассистами. Что само по себе неплохо, но никак не улучшило общую статистику «Канадиенс», проигравшего серию «Вашингтону» практически без шансов.

Однако «Монреаль», заскочивший в плей-офф через wild card с восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции, изначально был андердогом в этом противостоянии, так что никаких откровений не произошло.

Ну а «Вашингтон» уверенно забрал серию, и, в отличие от своего молодого соотечественника, Овечкин здесь затащил. Он забил в трех из пяти матчей, записал в свой актив четыре заброшенные шайбы, и именно он открыл счет в решающей игре серии: на 10-й минуте Ови реализовал большинство.

«Столичные» выиграли вбрасывание в правом круге, шайба отлетела в центр зоны к Александру, и тот в касание отправил ее в сетку.

До первого перерыва Джейкоб Чикран упрочил преимущество хозяев, а во втором периоде Том Уилсон в третий раз зажег свет за воротами «Канадиенс». В самом начале заключительной 20-минутки Эмиль Хейнеман отыграл одну шайбу, но окончательный счет за полминуты до сирены установил Брэндон Дьюхейм.

Таким образом, Овечкин выиграл свою 11-ю серию Кубка Стэнли с начала карьеры. После матча он обменялся рукопожатием, в том числе с Демидовым, успев переброситься с соотечественником несколькими словами. Что именно говорил Александр Великий, неизвестно, но со стороны это выглядело как напутствие.

«Ови был великолепен»

После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не поскупился на комплименты в адрес своего капитана. Специалист подчеркнул, что именно Овечкин позволил своей команде раскрепоститься в этой игре.

Рекорд Овечкина назвали сумасшедшим Хоккеист московского «Спартака» Никита Голдобин заявил, что вряд ли кому-то удастся... 30 апреля 18:59 «Он был великолепен, в этой серии он забивал важнейшие голы. Сегодня мы увидели отличный пример этому, поскольку, когда тебе тяжело, когда ты пытаешься войти в игру, крайне важно забросить эту первую шайбу. И именно это он и сделал», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Овечкин, в свою очередь, заметил, что сейчас можно радоваться, но уже со следующего дня необходимо готовиться ко второму раунду Кубка Стэнли.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на первой игре второго раунда. В целом — да, мы выиграли серию и собираемся этим насладиться сегодня. А завтра наступит новый день, впереди новая серия. Так что нам нужно грамотно к ней подойти, двигаться дальше от игры к игре», — сказал капитан «столичных».

Соперник «Вашингтона» в следующем раунде уже известен. «Кэпиталз» сыграют с «Каролиной Харрикейнз», которая так же в пяти матчах выбила из борьбы «Нью-Джерси». В составе «ураганов» выступают четыре российских хоккеиста — бывший защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, а также Андрей Свечников, Петр Кочетков и Александр Никишин.

Рекорды Овечкина

Заключительный матч серии с «Монреалем» позволил Овечкину обновить ряд достижений. Прежде всего, его очередная шайба стала для него 76-й за карьеру в Кубке Стэнли. Он обновил рекорд результативности в плей-офф НХЛ среди россиян.

Кроме того, Ови продолжил погоню за еще одним снайперским рекордом Уэйна Гретцки — по сумме шайб за «регулярку» и плей-офф. До повторения результата легендарного канадца Александру Великому осталось еще 43 шайбы.

Также Овечкин забросил 30-ю шайбу в плей-офф в большинстве, обойдя по этому показателю Марио Лемье. В списке лучших игроков, реализовавших большинство в матчах Кубка Стэнли, российский нападающий сейчас делит пятое место с Джо Павелски и Никласом Линдстремом.

«Никто из россиян». Кто способен побить рекорд Овечкина У нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэтьюса наибольшие шансы среди действующих игроков побить... 09 апреля 16:16 Еще одна планка, очевидно, покорится Овечкину в ближайшее время. Лидер «Вашингтона» провел 156-й матч в плей-офф и теперь всего на одну игру отстает от бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка в списке всех российских участников плей-офф.

Рекордсменом среди россиян по матчам Кубка Стэнли остается Сергей Федоров, проведший 183 встречи. На втором месте идет нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин со 177-ю матчами.

Одно из достижений Малкина Овечкин в прошедшей игре смог повторить. Как и Евгений, капитан столичной команды в 12-й раз отличился в решающем матче серии.

Лидером по этому показателю является нападающий «Детройта» Патрик Кейн, 14 раз отличавшийся в заключительных играх серии. Отметим, что речь идет о показателях среди действующих игроков.