Рекорд Овечкина назвали сумасшедшим

Хоккеист московского «Спартака» Никита Голдобин заявил, что вряд ли кому-то удастся в ближайшее время побить рекорд нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

«Следим за многими спортсменами — они прославляют Россию. Но рекорд Овечкина — на всю жизнь! Хотя, кто знает, может, и его когда-нибудь побьют. Но сегодня его достижение — это что-то сумасшедшее», — заявил Голдобин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

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