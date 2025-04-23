«Почему сразу не 10 лет?» ФИФА грозит отстранить от футбола лидера «Реала» Винисиуса

Звездный нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть отстранен от футбола на два года за нарушение правил ФИФА. Бразилец приобрел футбольный клуб, что запрещено делать действующим игрокам. Известный тренер Ринат Билялетдинов заявил «Газете.Ru», что потеря Винисиуса станет ударом для «Реала», так как Килиан Мбаппе пока «не дотягивает» до нужного уровня, чтобы в одиночку вести команду.

«Конфликт интересов»

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить форварда «Реала» Винисиуса Жуниора на два года. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио.

Источник утверждает, что футболист находится под подозрением ФИФА в связи с возможным нарушением правил по конфликту интересов: он владеет футбольным клубом в Бразилии, в то время как действующие игроки не имеют на это права.

Винисиусу (а точнее, компании, которой управляет его агент и отец Тассило Соарес) принадлежат акции бразильского «Атлетика» из Сан-Жуан-дел-Рей, недавно поднявшегося в национальную Серию В. Контрольный пакет акций планировала выкупить компания Tiberis во главе с итальянским бизнесменом Вилли Франчезе. Однако в итоге акции оказались у ALL Agenciamento Esporitvo, которая связана с Винисиусом. Суд Сан-Паулу приостановил эту сделку и инициировал арбитражное разбирательство, но компания уже приступила к управлению клубом.

В связи с этим Tiberis обратилась в ФИФА. Винисиуса обвиняют в нарушении статьи 20-й Этического кодекса ФИФА, а также статьи 22-й Кодекса спортивного правосудия Испании. Эти статьи запрещают действующим игрокам владеть профессиональными футбольными клубами, в том числе косвенно.

Кроме того, хотя официального подтверждения этим данным нет, Винисиуса связывают также с португальским клубом «Алверка» из Серии В чемпионата Португалии.

Между клубами, которыми, предположительно, владеет компания отца Винисиуса, уже был совершен трансфер: из «Атлетика» в «Алверку» на правах аренды перешел Рафаэл Консейсао.

По информации ди Марцио, решение о том, следует ли вводить против бразильца санкции, примет комитет по этике ФИФА.

«Почему сразу не на 10 лет?»

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» удивился возможному сроку наказания Винисиуса. Он также выразил уверенность, что дисквалификация футболиста станет ударом для его команды.

«Пока замены Винисиусу не видно, он вытягивает команду. Килиан Мбаппе — напротив, не дотягивает. Вообще странно — дисквалифицировать на два года. Наверное, есть такие законы, просто их раньше не применяли, поэтому о подобном мы не слышали. Клубами управляет его отец? А почему тогда это влечет двухлетнее отстранение самого футболиста?

Уж очень суровое наказание за околофутбольную деятельность. Почему не 10 лет, не 20? Должно же быть разумное объяснение.

Если Винисиус на два года выпадет, его карьера, скажем так, «поперхнется». Нужно же будет время, чтобы вернуться на уровень. А для «Реала» это будет удар. Команда и без того играет не так, как от нее ожидают», — отметил Билялетдинов.

Тренер предположил, что нынешние трудности «Реала» связаны с уходом многолетних лидеров команды, которые покинули «сливочных» в последние годы.

«Возможно, это связано с уходом Тони Крооса, Карима Бензема — не то что смена поколений, а смена стилей. Но явно не случайно «Реал» вылетел из Лиги чемпионов (мадридцы проиграли лондонскому «Арсеналу» в 1/4 финала с общим счетом 1:5. — «Газета.Ru»).

Думаю, в этом состоянии он и «Барселону» в предстоящем «Эль Класико» не обыграет. Если он потеряет очки, то «Барса» чемпионство не упустит. А еще и финал Кубка Короля с «Барселоной» впереди. Каталонцы сейчас в командном плане сильнее, это заметно», — констатировал Билялетдинов.

Финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 апреля.

«Реал» подпишет с Винисиусом новый контракт

Винисиус, даже несмотря на возможную дисквалификацию, в обозримом будущем никуда из «Реала» не собирается. И если его отстранят, то он останется в клубе на немаленькой зарплате. Он проигнорировал предложение из Саудовской Аравии и, по информации инсайдера Фабрицио Романо, подпишет с «Реалом» новый контракт до 2029 года с опцией продления еще на год.

Журналист Маттео Моретто в соцсети Х сообщил, что клуб увеличит зарплату нападающему. По информации Моретто, осталось согласовать лишь некоторые детали, и контракт будет подписан. Ожидается, что сделка завершится в течение нескольких дней.

Пока же бразилец продолжает играть. В том числе, он помог своей команде обыграть «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0 в матче 32-го тура чемпионата Испании. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после этого матча расхвалил футболиста.

«Это удивительный игрок, который потрясающе подходит к делу. Во втором тайме он отлично себя показал, основательно утомив соперников. Его нацеленность на ворота и прекрасные передачи стали ключевыми в этом матче. Последние недели были непростыми и для него, и для всей команды. Мне понравилось, как он с этим справился, и его настрой нам, безусловно, поможет в дальнейшем», — заявил специалист пресс-службе клуба.

Чемпионка мира: Дзюба заслуживает уважения за преданность футболу Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло заявила... 23 апреля 12:39

Сам Винисиус признался, что хочет остаться в «Реале» надолго.

«Я добился этого упорным трудом, жертвами, а также благодаря помощи всех в клубе: тренеров, президента, игроков. Я должен продолжать в том же духе, так как хочу остаться здесь надолго. Надеюсь, что и дальше буду творить историю. Нам надо работать, побеждать и делать то, что мы делаем, — выигрывать все, что возможно, в этой форме. Это история, и я хочу стать ее частью, быть одним из великих», — сказал футболист.

Несмотря на заявление Винисиуса, невозможно не признать, что сейчас «Реал» далек от реализации своих амбиций. «Сливочные» сенсационно вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв лондонскому «Арсеналу» по сумме двух матчей 1:5. В чемпионате Испании мадридцы идут на втором месте, набрав после 32 туров 69 очков. За шесть туров до конца первенства «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на семь баллов (но у «сливочных» есть матч в запасе).

Винисиус в текущем сезоне принял участие в 47 матчах во всех турнирах. В этих встречах он забил 21 мяч и сделал 15 результативных передач. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €200 млн.

Анчелотти может покинуть «Реал»

Между тем легендарный итальянский специалист Карло Анчелотти, в настоящее время возглавляющий «Реал», может покинуть клуб. Слухи об этом циркулируют в СМИ в последний месяц. Сам Анчелотти не исключил такого варианта развития событий. А издание Sky Sports выступило с утверждением, что уход итальянца — вопрос решенный. Более того, предполагается, что он даже не доработает до конца сезона и покинет пост после финала Кубка Испании, который состоится 26 апреля.

Двукратные чемпионы мира по футболу не исключили проведения товарищеского матча с Россией Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо не исключил проведение товарищеского матча против... 23 апреля 11:44

Дон Карло — специалист такого уровня, что информация о его возможном трудоустройстве возникает задолго даже до намеков о его уходе с текущего места работы. Так, ряд европейских СМИ сообщает, что Анчелотти не против вернуться на родину — с ним якобы связывались «Рома» и «Милан». Кроме того, существует вероятность, что именитый тренер возглавит сборную Бразилии. Если это произойдет, то «селесао» станут первой национальной командой в самостоятельной тренерской карьере Анчелотти — за исключением сборной Италии на самой заре его деятельности на «мостике», когда он был ассистентом не менее легендарного Арриго Сакки.