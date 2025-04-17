Главный тренер «Реала» покинет свой пост после вылета команды из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны», который состоится 26 апреля, передает Sky Sports.

В оставшихся матчах чемпионата Испании Анчелотти не будет руководить командой.

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва счет открыл игрок «Арсенала» Букайо Сака. Через две минуты Винисиус Жуниор сравнял счет, но под занавес встречи Габриэл Мартинелли установил окончательный счет матча.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Ранее Анчелотти рассказал, заслужил ли клуб вылета на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.