Плюс гол, минус кубок: Овечкин забросил 896-ю шайбу

«Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги дома проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 1:4, автором единственного гола в составе хозяев стал капитан команды Александр Овечкин — это его 896-я шайба в НХЛ. Поражение лишило «Вашингтон» шансов выиграть Президентский кубок в этом сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4

В концовке регулярного чемпионата НХЛ внимание всего хоккейного мира было приковано к финальному этапу погони Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. И когда долгожданное историческое событие произошло, за восторгами вокруг него на какое-то время отошли на второй план перспективы «столичных». А они еще совсем недавно уверенно боролись с «Виннипегом» за Президентский кубок — трофей, который вручается лучшей команде «регулярки».

«Овечкину стоит поставить памятник»: интервью с гимнасткой Анжеликой Стубайло Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая телеканала «Матч ТВ» и шоу... 14 апреля 12:29 Но в тот день, когда Ови установил новый снайперский рекорд, «Вашингтон» продолжил буксовать — напомним, что исторический матч закончился поражением «Кэпс» от «Айлендерс» со счетом 4:1. За этим последовала тяжелая по буллитам победа над «Каролиной» 5:4. А дальше был тяжелейший нокаут в гостях от «Коламбуса» — 0:7.

Взять реванш у «Джекетс» и остаться в борьбе за кубок «столичные» могли в домашнем противостоянии с этой командой. И шаг к этому был сделан уже на второй минуте, когда Овечкин броском из центра чужой зоны замкнул передачу Дилана Строума и открыл счет.

Однако этот гол оказался для Александра и компании единственным в матче. Еще до первого перерыва Зак Веренски с паса Ивана Проворова отыграл шайбу, во втором периоде Адам Фантилли вывел хозяев вперед, а в заключительной 20-минутке голы Фантилли и Дмитрия Воронкова установили окончательный счет.

После этого матча в активе «Вашингтона» осталось 109 очков в 80 матчах. Команде предстоит провести еще две игры в «регулярке» — но главный конкурент «Кэпс» в борьбе за Президентский кубок, лидер Западной конференции «Виннипег», хоть и провел на матч больше, набрал 114 баллов. Чистая математика: канадскую команду «Вашингтону» уже не опередить. Вероятно, в оставшихся играх «столичные» не будут напрягаться, чтобы поберечь силы к плей-офф.

«Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол»

После матча Овечкин отдал должное своей команде, заметив, что она провела неплохую игру. По его мнению, главной проблемой стали нереализованные моменты.

«Мы провели хорошие два периода. У нас были возможности, но иногда у тебя просто не получается забить. Было много позитивных моментов, мы их учтем», — сказал он.

Овечкин признал, что команда в последних играх мало забивала.

«Если посмотреть на прошедшие два матча, мы забросили всего одну шайбу. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Ментально мы должны быть готовы к таким играм в плей-офф, и нам необходимо использовать шансы, потому что любая маленькая деталь может сыграть роль. Мы все понимаем, что стоит на кону. Осталось два матча. В оставшихся играх нам просто нужно готовиться к плей-офф <...> Мы хорошо сыграли с «Коламбусом», только мало забили», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Рекорды Овечкина

Несмотря на неудачу команды, Александр Великий обновил личные статистические показатели. И первый из них — снайперский: гол в ворота «Коламбуса» стал для него 896-м в карьере. Он обновил рекорд по заброшенным шайбам, оторвавшись от прежнего достижения Гретцки уже на два гола.

«Никто из россиян». Кто способен побить рекорд Овечкина У нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэтьюса наибольшие шансы среди действующих игроков побить... 09 апреля 16:16 Кроме того, Ови упрочил лидерство среди лучших российских снайперов в сезоне. В его активе 43 заброшенные шайбы: на шесть больше, чем у Артемия Панарина из «Рейнджерс» и на семь — чем у Никиты Кучерова из «Тампы». Великая Восьмерка остается и лучшим снайпером «Вашингтона» в сезоне — его ближайший преследователь Том Уилсон забросил 33 шайбы.

Овечкин обновил и рекорд по вратарям, которым он забивал. Голкипер «Коламбуса» Джет Гривз стал 184-м в списке «пострадавших» от россиянина. А в текущем сезоне он стал девятым новым вратарем, пропустившим от Овечкина.

«Здорово бросать вызов лучшим игрокам в мире, и такая ситуация — это потрясающе. Я рос, глядя на его игру, это лучший снайпер всех времен. Испытываю к нему огромное уважение, он забил мне отличным броском», — сказал после матча Гривз.