«Назвал предателем? Он сам все знает»: скандал на чемпионате Европы по борьбе

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время церемонии награждения призеров чемпионата Европы устроил перепалку с бывшим российским борцом Черменом Валиевым, сейчас выступающим за Албанию. Экс-тренер сборной России Дзамболат Тедеев назвал Мамиашвили лицемером, а комментатор Дмитрий Губерниев призвал функционера сдерживать эмоции. Промоутер Камил Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» констатировал, что Мамиашвили перегнул палку.

«С чего вы взяли, что произошел инцидент?»

9 апреля Чермен Валиев в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг взял верх над россиянином Заурбеком Сидаковым. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили награждал призеров, во время церемонии он что-то сказал Валиеву, с силой надел на него медаль и дернул за запястья. Борец промолчал и лишь недоуменно посмотрел на Мамиашвили.

Telegram-канал «Вольная борьба», распространивший видео трансляции этого момента, уточняет, что Мамиашвили якобы вперемежку с ненормативной лексикой назвал Валиева предателем. Свидетелем инцидента стал главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов, возмутившийся неуважением со стороны главы ФСБР. Источник добавляет, что сборная Албании намерена подать на Мамиашвили жалобу «высшим должностным лицам России».

Мамиашвили позже заявил, что ничего необычного не произошло. При этом он дал понять, что всеми успехами Валиев, перешедший под спортивный флаг Албании в феврале 2024 года, обязан России.

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«С чего вы взяли, что произошел инцидент? Понятно же, кому было нужно это все раздувать. Не надо из этого создавать событие. Наградили, поздравили, что дальше? Он же не ушел, остался на пьедестале и получил медаль. Заслуженную. Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд, талант, свой вклад в его подготовку. В кавычках, конечно», — сказал Мамиашвили РИА Новости.

Функционер также отверг заявления, что называл Валиева предателем.

«Я назвал Валиева предателем? Он же все сам знает. Я лишь сказал, что путь, который он выбрал, не совсем правильный, и не соответствует тому, как надо жить, как мне кажется», — передает слова Мамиашвили Sport24.

«Продает борцов в разные сборные»

На ситуацию резко отреагировал бывший тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. Он раскритиковал Мамиашвили, обвинив его в лицемерии и подлости.

«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман», — написал Тедеев в соцсетях.

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Он подчеркнул, что поведение президента ФСБР противоречит спортивным принципам и традициям борьбы, складывавшимся на протяжении веков. По его словам, обвинив Валиева в «надуманном» предательстве, Мамиашвили унизил спортсмена. Но этот инцидент, убежден Тедеев, позорит и самого Мамиашвили, а также наносит ущерб России.

«Как можно не задумываться об этом и подрывать имидж страны на международной арене? Как можно не беречь репутацию государства, лицом которого ты являешься? Может, как раз это и есть предательство?!» — задался вопросом Тедеев.

Он также высоко оценил Валиева, который вел себя по-мужски, честно победил и сдержался в момент награждения. Тедеев заметил, что так и должен себя вести человек, воспитанный в кавказских традициях. Он пообещал, что в любой ситуации поддержит и Валиева, и другого бойца, который может оказаться в подобной ситуации.

«Ситуация получилась некрасивая»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «Советскому спорту» заявил об уважении к Мамиашвили, констатировав при этом, что глава ФСБР не сдержал эмоции.

«Мне, конечно, очень неприятно все это видеть. Я понимаю, что Михаил Геразиевич действовал на эмоциях, но спортсмена отпустили, он честно борется, завоевал медаль <...> Мне кажется, эмоции в таких случаях нужно сдерживать. Я к Мамиашвили отношусь с огромным уважением, но ситуация получилась некрасивая», — сказал Губерниев.

Говоря о том, следует ли за этот инцидент наказывать Мамиашвили, он напомнил, что существует комитет по этике. Также Губерниев подчеркнул, что многие российские спортсмены выступали и продолжают выступать за другие сборные, однако никто не обвиняет их в предательстве.

«У нас, например, Артур Таймазов в Госдуме заседает: он осетин, который все свои награды выиграл за Узбекистан. Он тоже предатель? Мы же его отпустили в свое время», — напомнил комментатор.

«Испортили парню один из самых важных моментов»

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не вешать всех собак на Мамиашвили. Вместе с тем он признал, что президент ФСБР позволил себе недопустимое поведение.

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«Конечно, он перегнул палку. Мы же не знаем наверняка всю историю отношений Валиева и Мамиашвили. Они долгое время трудились в одном коллективе. Что там между ними происходило, мы не знаем. Эмоциональные причины на такой пассаж у Мамиашвили, наверное, есть. Но не надо забывать, что в данном случае Чермен — триумфатор, победитель. А Михаил Геразиевич — человек, который его награждает. Правильнее было бы отказаться награждать, чтобы это делать вышел кто-то другой. А так, испортили парню один из самых важных моментов в его жизни», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что Валиев — воспитанный молодой человек и не стал отвечать, как младший старшему.

«Слава богу, что эта история не получила продолжения в моменте, это было бы совсем некрасиво. Больше добавить нечего. Не стал бы на Михаила Геразиевича всех собак вешать. Но присоединяюсь к тем, кто называет это недопустимым», — заключил Гаджиев.