Овечкин чуть не бросил хоккей в детстве и позже получал деньги за каждый гол

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин чуть не бросил хоккей в детстве, а его покойный отец Михаил давал ему деньги за каждый гол. Об этом сообщает РБК.

«Когда мы первый раз привели его на хоккей, это продолжалось недолго. Но тут упорство проявил его первый тренер Вячеслав Кириллов. Он все время спрашивает про нас: «Такой мальчик хороший!» За ту настойчивость мы Вячеславу Викторовичу очень благодарны», — вспоминал Овечкин-старший.

Также он рассказал, что с 10 лет стимулировал сына деньгами за каждый гол — «он знал: забьет два гола — получит 20 руб. А за те шесть — аж 60».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.