Три шага до рекорда: Овечкин забросил 892-ю шайбу

892-й гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ему осталось три гола до звания лучшего снайпера всех времен. Вместе с тем его шайба не помогла «столичным» в матче с «Каролиной» — они уступили со счетом 1:5.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:5

Под занавес регулярного чемпионата «Вашингтон» немного забуксовал: недавней победе над «Бостоном» предшествовала серия из трех поражений кряду — всего вторая за весь сезон. Переломить неприятную тенденцию в матче с «Каролиной» «столичным» не удалось.

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Собственно, «ураганы», как и «Кэпс», уже фактически решили вопрос выхода в плей-офф — в турнирной таблице Восточной конференции они идут на втором месте, сразу после «Вашингтона». Но матч двух лидеров конференции был и сам по себе ярким событием — в котором Овечкин и компания оказались, скорее, статистами.

Хотя говорить так про самого Ови, пожалуй, несправедливо — в конце концов, именно он стал автором единственного гола своей команды, отличившись в третьем матче подряд: на 40-й минуте он реализовал большинство точным броском из-за левого круга вбрасывания. Вот только «столичным» этот гол был слабым утешением: к тому моменту они «горели» 0:4. Третий период оставлял им надежду на камбэк, но гол Джексона Блейка на 47-й минуте поставил точку в матче.

«Была атмосфера как в плей-офф»

Для того, чтобы забросить первые три шайбы, «Каролине» потребовалось чуть больше 13 минут. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери констатировал, что его команда провалила дебют встречи.

«В первые пару смен у них были моменты. Сначала мы просто не могли вычистить нашу зону. Потом мы провалились в центре, и шайба оказалась у нас в сетке. А затем мы оказались в меньшинстве, и все пошло по наклонной», — посетовал Карбери.

Овечкин после игры заметил, что его команда не использовала свои моменты, что в подобной игре недопустимо.

«Они реализовали свои шансы в первом периоде, а у нас были хорошие возможности на сменах во второй 20-минутке. Если в такой игре есть моменты, их надо использовать. У них это получалось, у нас — нет. Мы понимаем, что в будущем можем встретить их в плей-офф. И сегодня на льду была атмосфера, как на играх плей-офф», — цитирует российского форварда пресс-служба «Вашингтона».

Также Ови высказался о своей погоне за Гретцки. Он заметил, что не испытывает особых эмоций от того, что до рекорда осталось совсем немного.

«Чувства те же самые. Я двигаюсь от игры к игре — и будет как будет.

Поддержка Гретцки? Это очень здорово. Это великий игрок, у нас хорошие отношения. Он не раз говорил, что поддерживает меня.

Я надеюсь, что он присоединится к нашей команде и будет на наших ближайших матчах», — заключил Александр.

«Если бы все забивали как Овечкин, у «Кэпс» не было бы проблем»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачах «Вашингтона» в последних играх и объяснил результативность Овечкина. В беседе с «Газетой.Ru» он предположил, что у команды есть проблемы с функциональной подготовкой.

«Скорее всего, команда просела из-за функциональной подготовки. Как именно она готовилась, сложно сказать — надо знать изнутри. Но есть и восстановительный период.

А то, что Овечкин, несмотря на это регулярно забивает, — на то он и лидер команды. Если бы вся команда забивала столько же, сколько и он, или хотя бы половину, наверное, у нее не было бы таких проблем, какие есть сейчас», — допустил Плющев.

Рекорды Овечкина

Фиксируем ключевые цифры: Великая Восьмерка забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки и три — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен. НХЛ в очередной раз обновила прогноз по дате, когда рекорд падет: на данный момент предполагается, что Ови со средней результативностью 0,66 гола за игру забросит историческую шайбу 14 апреля в домашнем матче с «Коламбусом».

Владимир Плющев поделился мнением о о возможном награждении Овечкина за установление исторического достижения. Специалист не исключает, что российское руководство отметит Александра и его рекорд.

«У нас награждали спортсменов за результаты, которых они достигали в период выступлений за сборную страны по различным видам спорта. Конечно, результат Овечкина уникален — думаю, в любом случае это как-то будет отмечено. Если он действительно побьет рекорд, который держался несколько десятилетий, у нас наверняка как-то отреагируют», — заключил Плющев.

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Помимо этого, россиянин установил и обновил ряд достижений. Так, он обновил собственный рекорд по голам в большинстве — таких шайб на его счету стало 323. Благодаря этому голу он упрочил лидерство среди лучших снайперов «Вашингтона» в текущем сезоне: он забросил 39-ю шайбу и на семь голов опережает Тома Уилсона.

К еще одному историческому рекорду Александр Великий приблизился вплотную: он повторил достижение Горди Хоу по количеству голов за сезон среди 39-летних игроков: следующая, 40-я шайба, выведет Овечкина на первое место в истории лиги по этому показателю. На это у него остается еще семь матчей «регулярки».

Примечательно, что в еще одном аспекте Ови обошел Гретцки. Россиянин стал рекордсменом НХЛ, забросив 99-ю шайбу на последней минуте периода или овертайма. У легендарного канадца таких голов было 98.