Три гола до Гретцки: Овечкин забил и помог «Вашингтону» приблизиться к лидеру

Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» и до одного очка сократить отставание от «Виннипега» в борьбе за победу в чемпионате НХЛ. Никита Кучеров сделал две передачи и возглавил гонку бомбардиров лиги, Павел Дорофеев помог «Вегасу» оформить выход в плей-офф, а Андрей Кузьменко записал на свой счет очередные 1+1. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:4

Главным событием очень насыщенного, особенно для российских болельщиков, игрового дня в Национальной хоккейной лиге стала очередная шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

На 15-й минуте выездного матча с откровенно доигрывающим сезон «Бостоном» российский нападающий накатил в большинстве на пятак и трансформировал в гол комбинацию с участием Джона Карлсона и Дилана Строума. «Кэпс» повели 2:0, а для Ови эта шайба стала 891-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До еще не так давно казавшегося вечным рекорда Уэйна Гретцки остается всего три точных броска!

Но за продолжающейся увлекательной погоней Овечкина за Гретцки сам результат матча не остался в тени. Игра имела важнейшее значение для «Вашингтона», который борется с «Виннипегом Джетс» за «Президентс Трофи», вручаемый лучшей команде регулярки во всей лиге. И в последнее время дела у «столичных» шли не очень: они потерпели три поражения подряд, набрав в них только одно очко — как раз в игре с «Джетс».

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И хотя «Бостон», в составе которого дублем отметился его лучший снайпер и главная звезда Давид Пастрняк, смог навязать упорную борьбу и восстанавливал по ходу встречи равновесие (2:2), игра все же завершилась достаточно убедительной победой команды Спенсера Карбери. Овечкин еще поспособствовал этому, добавив к голу результативную передачу на победную шайбу Тома Уилсона.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 4:1

Отставание «Вашингтона» от «Виннипега» сократилось до одного очка при игре в запасе у команды Овечкина, потому что сами «реактивщики» не справились в выездной встрече с «Лос-Анджелесом».

Первой звездой встречи стал набравший потрясающую форму после перехода в состав «Кингз» на дедлайне Андрей Кузьменко. Российский нападающий отметился передачей и голом и теперь имеет 4+5 в семи последних встречах.

Стоит отметить, что голы с участием крайнего нападающего в этом матче объединяет тот факт, что оба пришли с отборов самого Кузьменко в средней зоне. Но в первом случае он разыграл атаку с ходу с Адрианом Кемпе, выведя на результативный бросок Анже Копитара, а во втором не стал ни с кем делиться шайбой и сам прошил в «домик» лучшего голкипера лиги Коннора Хеллибака.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4

Никита Кучеров, Андрей Василевский и вся «Тампа-Бэй» безжалостно отнеслись к надеждам «Айлендерс» Ильи Сорокина и Александра Романова на плей-офф, буквально разнеся «островитян».

Именно Кучеров внес решающий вклад во втором периоде, к которому команды подошли после обмена шайбами Оливера Бьоркстранда и Бо Хорвата в первом. Сначала российский плеймейкер сделал неожиданную передачу-конфету из угла на пятак Джейку Генцелу, а затем в атаке три в два дождался подключения Виктора Хедмана и создал защитнику ситуацию для убойного броска.

Таким образом, теперь на счету Кучерова 111 (33+78) очков, и он обошел в гонке лучших бомбардиров лиги лидировавшего до того Нетана Маккиннона из «Колорадо», у которого 110 (30+80) баллов.

Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, в то время как Сорокин спас «Айлендерс» 20 раз, пропустив три шайбы (последнюю «Лайтнинг» провела уже в пустые ворота). Романов, несмотря на крупное поражение, закончил встречу с нейтральной полезностью.

«Айлендерс», похоже, критично отстали от зоны уайлд-кард и не попадают в плей-офф. До занимающего последнюю позицию в кубковой зоне Востока «Монреаля» теперь пять очков при остающихся и тем, и другим восьми встречах до конца чемпионата. Но при этом между «Канадиенс» и «Айлендерс» в таблице располагаются еще аж три команды.

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«Тампа» же теперь всего на одно очко отстает от «Торонто» в борьбе за победу в Атлантическом дивизионе, но сама всего на балл опережает «Флориду». В этой гонке на троих две команды, которые займут второе и третье места в Атлантике сыграют в первом раунде друг с другом, так что каждый хочет избежать этого «удовольствия» и финишировать лидером дивизиона.

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3

Проводящий блестящий сезон российский нападающий Павел Дорофеев в матче против «Эдмонтона» оформил свои 32-й гол и 17-ю результативную передачу в сезоне, хотя эти достижения его команде успеха не принесли.

В составе «Ойлерз» своей 16-й голевой передачей отметился Василий Подколзин, проведший также четыре силовых приема.

Интересно, что даже несмотря на поражение в основное время «Вегас» оформил выход в плей-офф в седьмой раз за восемь лет существования команды. Это стало возможным после поражения «Калгари» от «Юты».