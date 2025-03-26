Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 ОТ
Очередной матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ сопровождался яркой вывеской: «столичные» гостили у «Виннипега», с которым на данный момент они ведут борьбу за Президентский кубок – трофей, который вручается лучшей команде по итогам «регулярки». Перед этой игрой на счету «Кэпиталз» было 102 очка, а «Джетс» отставали на два балла. И, разумеется, все задавались вопросом, сумеет ли Александр Овечкин еще приблизиться к «вечному» снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.
Поначалу Ови не был особенно заметен на льду, счет делали другие хоккеисты. Хозяева забросили первыми на седьмой минуте, отличился Джош Моррисси. Перед первым перерывом Эндрю Манджапане сравнял счет, а уже под занавес второй 20-минутки вновь вывел «Джетс» вперед Мэйсон Эпплтон.
«Виннипег» лидировал до последних минут третьего периода, и все шло к тому, что штаб гостей снимет с ворот голкипера Логана Томпсона. Но на 57-й минуте Алексей Протас нашел Овечкина в левом круге вбрасывания, и тот отправил шайбу в ближний угол — вратарь хозяев Коннор Хеллейбайк не успел сместиться и парировать. Есть 889-й гол!
К огорчению болельщиков «Вашингтона», эта шайба лишь отсрочила поражение команды. Игра перешла в овертайм, где гости контролировали игру полторы минуты, но первая же атака «Джетс» оказалась результативной и победной — решающую шайбу забросил Николай Элерс. Именно он был признан первой звездой матча — впрочем, среди лучших игроков встречи оказался и Ови: его лига признала третьей звездой игры. Отметим также, что, несмотря на поражение, «столичные» остались лидерами «регулярки», набрав 103 очка. «Виннипег» отстает на балл.
НХЛ обновила дату падения рекорда
Гол в ворота «Виннипега» вывел Овечкина на финишную прямую: ему осталось забросить всего пять шайб, чтобы сравняться со снайперским рекордом Уэйна Гретцки, составляющего 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Соответственно, шесть голов принесут россиянину звание лучшего снайпера всех времен. Аналитики НХЛ обновили прогноз по дате, когда рекорд Гретцки может пасть. При текущей средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за матч можно ожидать, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Этот матч будет для «Кэпс» предпоследним в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.
Также стоит уделить внимание и другим аспектам личной статистики Александра. Так, в матче с «Виннипегом» он в 150-й раз забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. По этому показателю он уже давно является лучшим в истории лиги, и сейчас он лишь упрочил позиции. Вторым в этом списке, к слову, идет Гретцки, который забросил 139 таких шайб.
Кроме того, Ови забросил 16-ю уравнивающую шайбу в заключительные пять минут основного времени, догнав по этому показателю Брендана Шэнахана. Но по голам именно в этот временной отрезок россиянин идет четвертым после Теему Селянне (19), Гретцки (18) и Дейва Андрейчака (17).