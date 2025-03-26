Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

«Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграли своему основному конкуренту в борьбе за Президентский кубок — «Виннипег Джетс». «Столичные» уступили в овертайме со счетом 2:3, при этом лидер «Кэпс» Александр Овечкин не ушел с площадки без заброшенной шайбы, которая стала для него 889-й в регулярных чемпионатах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталось пять шайб.

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 ОТ

Очередной матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ сопровождался яркой вывеской: «столичные» гостили у «Виннипега», с которым на данный момент они ведут борьбу за Президентский кубок – трофей, который вручается лучшей команде по итогам «регулярки». Перед этой игрой на счету «Кэпиталз» было 102 очка, а «Джетс» отставали на два балла. И, разумеется, все задавались вопросом, сумеет ли Александр Овечкин еще приблизиться к «вечному» снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Овечкин сократил отставание от Гретцки, но «Вашингтон» проиграл «Виннипегу» «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостил у прямого конкурента в борьбе... 26 марта 06:12 Поначалу Ови не был особенно заметен на льду, счет делали другие хоккеисты. Хозяева забросили первыми на седьмой минуте, отличился Джош Моррисси. Перед первым перерывом Эндрю Манджапане сравнял счет, а уже под занавес второй 20-минутки вновь вывел «Джетс» вперед Мэйсон Эпплтон.

«Виннипег» лидировал до последних минут третьего периода, и все шло к тому, что штаб гостей снимет с ворот голкипера Логана Томпсона. Но на 57-й минуте Алексей Протас нашел Овечкина в левом круге вбрасывания, и тот отправил шайбу в ближний угол — вратарь хозяев Коннор Хеллейбайк не успел сместиться и парировать. Есть 889-й гол!

К огорчению болельщиков «Вашингтона», эта шайба лишь отсрочила поражение команды. Игра перешла в овертайм, где гости контролировали игру полторы минуты, но первая же атака «Джетс» оказалась результативной и победной — решающую шайбу забросил Николай Элерс. Именно он был признан первой звездой матча — впрочем, среди лучших игроков встречи оказался и Ови: его лига признала третьей звездой игры. Отметим также, что, несмотря на поражение, «столичные» остались лидерами «регулярки», набрав 103 очка. «Виннипег» отстает на балл.

НХЛ обновила дату падения рекорда

Гол в ворота «Виннипега» вывел Овечкина на финишную прямую: ему осталось забросить всего пять шайб, чтобы сравняться со снайперским рекордом Уэйна Гретцки, составляющего 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Соответственно, шесть голов принесут россиянину звание лучшего снайпера всех времен. Аналитики НХЛ обновили прогноз по дате, когда рекорд Гретцки может пасть. При текущей средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за матч можно ожидать, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Этот матч будет для «Кэпс» предпоследним в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

Укрепили лидерство: Овечкин не забил, но помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уже оформивший выход в плей-офф... 24 марта 10:01 Также стоит уделить внимание и другим аспектам личной статистики Александра. Так, в матче с «Виннипегом» он в 150-й раз забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. По этому показателю он уже давно является лучшим в истории лиги, и сейчас он лишь упрочил позиции. Вторым в этом списке, к слову, идет Гретцки, который забросил 139 таких шайб.

Кроме того, Ови забросил 16-ю уравнивающую шайбу в заключительные пять минут основного времени, догнав по этому показателю Брендана Шэнахана. Но по голам именно в этот временной отрезок россиянин идет четвертым после Теему Селянне (19), Гретцки (18) и Дейва Андрейчака (17).