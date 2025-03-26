Виннипег Джетс

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На данный момент «Вашингтон» является лучшей командой «регулярки», набрав 102 очка. Но «Виннипег» отстает лишь на два балла. И пока именно между этими двумя командами разворачивается борьба за Президентский кубок — трофей, который вручается победителю регулярного чемпионата.

Кроме того, продолжаем следить за выступлением лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина. Сейчас на его счету 888 шайб за карьеру в НХЛ, и лишь семь голов отделяет его от звания лучшего снайпера всех времен.