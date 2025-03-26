В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостит у прямого конкурента в борьбе за Президентский кубок «Виннипег Джетс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
26 марта 03:00
Виннипег Джетс
Виннипег, Канада
06'Моррисси
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Канада Лайф-центр», Виннипег, Канада
1-й период
06'50"Моррисси
2-й период
3-й период
Трансляция
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'10
Бовиллье попытался прорваться на пятак, обошел двоих соперников, но с Моррисси не справился.
'9
Перехватили хозяева шайбу в чужой зоне, Наместников был готов замыкать штангу, но до него шайба не дошла — вратарь «Кэпс» Логан Томпсон успел сыграть на опережение.
'8
«Виннипег» открывает счет! Шайфли сделал передачу на синюю линию, Моррисси бросил, и шайба рикошетом от Иафалло влетела в ворота!
'7
ГОЛ!!!
'6
Макмайкл вырвался один на один, но не сумел переиграть вратаря «Джетс» Коннора Хеллебайка!
'5
Сэмберг заблокировал бросок Манджапане — хороший момент был у ворот «Виннипега».
'4
Мало сейчас атакуют команды, идет позиционная борьба.
'2
Макмайкл нанес бросок, но не попал в створ. Аккуратно начинают обе команды.
'1
Начали!
02:55
На данный момент «Вашингтон» является лучшей командой «регулярки», набрав 102 очка. Но «Виннипег» отстает лишь на два балла. И пока именно между этими двумя командами разворачивается борьба за Президентский кубок — трофей, который вручается победителю регулярного чемпионата.
Кроме того, продолжаем следить за выступлением лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина. Сейчас на его счету 888 шайб за карьеру в НХЛ, и лишь семь голов отделяет его от звания лучшего снайпера всех времен.
02:50
Начало встречи запланировано на 03:00 мск.
02:45
Доброй ночи, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Вашингтоном».