Вашингтон Кэпиталз

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Джон Карлсон — 2:1! В позиционной атаке «Вашингтона» Макмайкл отдал пас на Карлсона, тот щелкнул низом в касание, а шайба от конька защитника «Флориды» срикошетила в угол мимо Ванечека.
Нико Миккола удален у «Флориды» за подножку против Овечкина, хотя сам финн недоумевает. Две минуты большинства для «Вашингтона».
ГООООООООООООООООООООООЛ! Сэм Беннетт — 1:1! Обычный вброс в зону, неудачная игра за воротами от Томпсона, и Самоскевич мгновенно нашел на пятаке накатывавшего Беннетта, которому не составило труда попасть в пустой угол.
ГООООООООООООООООООООЛ! Коннор Макмайкл — 1:0! Расмус Сандин блестящим пасом вывел Макмайла один в ноль на Ванечека, которого имевший вагон времени форвард легко обыграл. Поймали гостей на неудачной смене.
А от тут Овечкин бросил в касание — рядом со штангой. И в ответной атаке Томпсон отразил бросок почти в упор.
Первый в матче бросок отразил Томпсон, в ответ Овечкин притащил шайбу в чужую зону, получил обратную передачу, но до броска дело не дошло.
Логан Томпсон защищает ворота «Вашингтона», Витек Ванечек на последнем рубеже у «Флориды». Сергей Бобровский сегодня в запасе.
Обе команды идут здорово: у «Вашингтона» 8-2-0 в десяти последних встречах, у «Флориды» 7-3-0.
Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки. У капитана «Кэпс» уже 888 точных бросков в регулярных чемпионатах НХЛ — осталось шесть до повторения и семь до побития рекорда. А еще он 45 раз за карьеру огорчал «Флориду».
«Вашингтон» первым обеспечил себе плей-офф и имеет 100 очков после 69 игр, возглавляя таблицу всей лиги. У лидера Западной конференции «Виннипега» тоже 100 очков, но за 70 матчей. «Флорида» лидирует в своем Атлантическом дивизионе, имея 87 баллов за 69 матчей.