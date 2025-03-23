Вашингтон Кэпиталз

23:55

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки. У капитана «Кэпс» уже 888 точных бросков в регулярных чемпионатах НХЛ — осталось шесть до повторения и семь до побития рекорда. А еще он 45 раз за карьеру огорчал «Флориду».