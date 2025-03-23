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Спорт

Приблизиться к рекорду: Овечкин играет против Бобровского в НХЛ. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уже оформивший выход в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флорида Пантерз». Капитан хозяев Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
23 марта 00:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
03' Макмайкл
12' Карлсон
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз, США
06' Беннетт
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

03'15" Макмайкл

12'24" Карлсон

06'35" Беннетт

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Джон Карлсон — 2:1! В позиционной атаке «Вашингтона» Макмайкл отдал пас на Карлсона, тот щелкнул низом в касание, а шайба от конька защитника «Флориды» срикошетила в угол мимо Ванечека.

12'

6-4 по броскам в створ в пользу «Вашингтона». Не самый открытый матч пока что.

11'

Ванечек спас «Пантерз» после скоростного прорыва и броска Бовилье.

10'

В полном составе «Флорида».

10'

Ванечек потащил бросок Овечкина в противоход в касание на исходе большинства «Вашингтона»!

9'

Отличный сейв Ванечека после броска Манджипани.

8'

Нико Миккола удален у «Флориды» за подножку против Овечкина, хотя сам финн недоумевает. Две минуты большинства для «Вашингтона».

8'

Моментище у Беннетта, но малость не попал с пятака.

7'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Сэм Беннетт — 1:1! Обычный вброс в зону, неудачная игра за воротами от Томпсона, и Самоскевич мгновенно нашел на пятаке накатывавшего Беннетта, которому не составило труда попасть в пустой угол.

5'

Обменялись опасными атаками команды, но оба вратаря сыграли здорово.

4'

ГООООООООООООООООООООЛ! Коннор Макмайкл — 1:0! Расмус Сандин блестящим пасом вывел Макмайла один в ноль на Ванечека, которого имевший вагон времени форвард легко обыграл. Поймали гостей на неудачной смене.

3'

А вот и первый сейв Ванечека — потащил бросок Чикрана в трафик.

2'

А от тут Овечкин бросил в касание — рядом со штангой. И в ответной атаке Томпсон отразил бросок почти в упор.

2'

Первый в матче бросок отразил Томпсон, в ответ Овечкин притащил шайбу в чужую зону, получил обратную передачу, но до броска дело не дошло.

1'

Пооеееееехали! Матч начался.

00:06

Логан Томпсон защищает ворота «Вашингтона», Витек Ванечек на последнем рубеже у «Флориды». Сергей Бобровский сегодня в запасе.

00:00

Обе команды идут здорово: у «Вашингтона» 8-2-0 в десяти последних встречах, у «Флориды» 7-3-0.

23:55

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки. У капитана «Кэпс» уже 888 точных бросков в регулярных чемпионатах НХЛ — осталось шесть до повторения и семь до побития рекорда. А еще он 45 раз за карьеру огорчал «Флориду».

23:50

«Вашингтон» первым обеспечил себе плей-офф и имеет 100 очков после 69 игр, возглавляя таблицу всей лиги. У лидера Западной конференции «Виннипега» тоже 100 очков, но за 70 матчей. «Флорида» лидирует в своем Атлантическом дивизионе, имея 87 баллов за 69 матчей.

23:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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