Нашли мертвым в своей квартире: умер чемпион России по хоккею Малыхин

18 марта стало известно, что в возрасте 34 лет скончался победитель розыгрыша Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Федор Малыхин. Тело хоккеиста обнаружили его близкие, которые забеспокоились после того, как игрок перестал выходить с ними на связь. «Газета.Ru» — о том, какой след оставил Малыхин в истории российского хоккея.

«Не жаловался на здоровье, отдыхал в Абу-Даби»

Первым информацию о том, что Федор Малыхин ушел из жизни, опубликовал Telegram-канал «Берегись автомобиля», посвященный жизни екатеринбургского «Автомобилиста». Позднее новость о смерти хоккеиста подтвердил «Спорт-Экспресс», описав подробности произошедшего.

Тело спортсмена обнаружил его отец, который пришел к нему в квартиру после того, как на протяжении нескольких дней Федор не выходил на связь с родственниками и друзьями. По словам журналиста Артура Хайруллина, никаких проблем со здоровьем и финансами Малыхин не испытывал.

«Он закончил с хоккеем, потому что предложений из КХЛ не было. Никакой информации о проблемах со здоровьем у него не было, финансовых проблем у Федора тоже не было, ездил на турниры UFC в Абу-Даби, жил полной жизнью, тренировался с любителями», — написал журналист.

По данным SHOT, причиной смерти Малыхина стала остановка сердца.

Свои соболезнования уже успела выразить пресс-служба «Автомобилиста» — клуба, где Малыхин начал свою взрослую карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ):

«Федор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун. «Автомобилист» выражает искренние соболезнования близким и родным».

Лучший снайпер молодежной лиги

Малыхин родился в ноябре 1990 года в Свердловске, где и начал заниматься хоккеем. Форвард сделал первые шаги в профессиональном спорте в составе академии «Спартаковец», откуда перебрался в юниорскую, а затем и в молодежную команду «Автомобилиста» — «Авто». В первом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в истории, стартовавшем в 2009 году, Малыхину удалось стать лучшим бомбардиром, забросив 42 шайбы в 54 встречах. Это достижение позволило ему стать участником Кубка Вызова МХЛ в 2010 году. В следующем году Малыхин поднялся до главной команды Екатеринбурга и успешно дебютировал в КХЛ, проведя пять матчей в концовке сезона-2010/11.

Несмотря на высокую результативность на молодежном уровне, форвард не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги.

За екатеринбургский клуб Малыхин выступал до 2014 года. В общей сложности в составе «Автомобилиста» нападающий провел 127 матчей, в которых забросил 42 шайбы.

Малыхин — герой мема про хоккей

Для тех, кто не был знаком с игрой Федора Малыхина на льду, хоккеист мог запомниться в качестве персонажа забавного видеоролика, снятого в сентябре 2013 года. В нем екатеринбургский корреспондент по ходу матча регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и омским «Авангардом» с большим упорством доказывал белорусскому защитнику Андрею Антонову, что тот — Федор Малыхин.

В той игре Малыхину удалось оформить дубль и принести своей команде победу со счетом 4:1.

Главная победа в карьере — Кубок Гагарина

После расставания с «Автомобилистом» по окончании сезона-2013/14, Малыхин подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Уже в первом сезоне за новый клуб форвард имел шанс выиграть главный трофей отечественного хоккея — Кубок Гагарина, однако в финальной серии со счетом 1-4 коллектив из Татарстана уступил петербургскому СКА, ведомому Вячеславом Быковым.

До заветного трофея Малыхин вместе с «барсами» добрался в 2018 году — в решающей серии до четырех побед казанцы оказались сильнее московского ЦСКА. После триумфа хоккеист провел в составе «Ак Барса» еще один сезон, после чего в межсезонье перебрался в челябинский «Трактор». Зарекомендовать себя в этой команде у Малыхина не вышло, после чего по ходу регулярного первенства он подписал контракт со «Спартаком», где пробыл еще полгода.

В сезоне-2020/21 Малыхин заключил контракт с подмосковным «Витязем», где провел в статусе основного игрока два полноценных сезона, сыграв в общей сложности 99 игр. В сезоне-2022/23 форвард выступал за омский «Авангард» — провел 61 матч, забросил три шайбы и завершил профессиональную карьеру, не получив по окончании сезона предложений из КХЛ.

Журналист Артур Хайруллин обнародовал предварительную дату похорон хоккеиста — она намечена на 20 марта.