Овечкин помог «Вашингтону» вынести «Анахайм» и установил исторический рекорд

Минувшей ночью «Вашингтон» в гостях крупно обыграл «Анахайм» со счетом 7:4. Лидер «столичных» Александр Овечкин не отметился голами, зато сделал три результативные передачи и помог партнеру по команде белорусу Алексею Протасу оформить первый хет-трик в НХЛ.

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:7

Ко встрече с «Анахаймом» команда Александра Овечкина подошла с победной серией из четырех матчей, и болельщики «столичных» ждали продолжения. На бумаге команда, далекая от зоны плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, едва ли должна была доставить проблемы лидеру Востока. Соответственно, ждали болельщики и новых шайб Овечкина: до снайперского рекорда — рукой подать.

Овечкин крушит рекорды: уникальный гол приблизил россиянина к Гретцки Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против... 10 марта 12:17 Однако игра оказалась вовсе не в одни ворота. Уже к первому перерыву на табло горели цифры 2:2 — «Вашингтон» открыл счет благодаря голу Дилана Строума с передачи Овечкина, затем шайбы Джейкоба Трубы и Дрю Хеллесона позволили хозяевам сравняться и выйти вперед, а восстановил равновесие Алексей Протас, которому ассистировал Овечкин. Именно дуэт белоруса и россиянина, как оказалось, стал главной ударной силой «Кэпиталз» в этой игре.

Вторая 20-минутка оказалась менее результативной, но по ее итогам уже «Вашингтон» захватил преимущество — голом отметился Пьер-Люк Дюбуа. А в заключительном игровом отрезке зрители увидели сразу шесть шайб. Сначала Павел Минтюков сравнял счет, на что Протас ответил дублем. Еще один шанс подарил «уткам» Фрэнк Ватрано, но его гол оказался для «Анахайма» последним, а вот «Вашингтон» забил еще трижды. Ник Дауд забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной, затем Энтони Бовиллье упрочил преимущество гостей, а точку поставил все тот же Протас.

Третий гол белоруса заслуживает отдельного упоминания. При счете 4:6 вратарь «Дакс» Лукаш Достал покинул лед, но в большинстве гости лишь пропустили еще раз. При этом шанс отличиться и еще на шаг приблизиться к снайперскому рекорду имел Овечкин — именно он получил шайбу в своей зоне, и ничто не мешало ему нанести прицельный дальний бросок. Однако вместо этого он сделал передачу Протасу, чтобы тот смог оформить первый хет-трик в заокеанской карьере. А Овечкин тоже сделал хет-трик в этой игре — только ассистентский.

Этот пас все сказал об Овечкине

После матча Протас поблагодарил своего капитана за возможность забросить третью шайбу. По словам белорусского форварда, решение сделать передачу вместо того, чтобы нанести бросок, ярко характеризует Овечкина.

Овечкин снова забил: «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным обыграл на домашней арене... 10 марта 07:01 «У меня был зрительный контакт с Ови. При том, что ему предстоит нереальное достижение, он принял такое решение и был так рад за меня — этим все сказано о нем как о товарище по команде», — цитирует Протаса пресс-служба НХЛ.

Рекорды Овечкина

Прежде всего — о погоне россиянина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. После матча с «Анахаймом» ситуация не изменилось, но все же: Овечкину остается всего восемь шайб до повторения рекорда и девять — до звания лучшего бомбардира в истории НХЛ. На данный момент аналитики лиги считают, что Овечкин может покорить заветную планку 12 апреля в матче против «Коламбуса».

«Он словно на сцене»: Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Йорк... 06 марта 11:53 Между тем Овечкин установил и историческое достижение. Он набрал 1603 очка за карьеру в заокеанской лиге и стал первым российским хоккеистом НХЛ, который разменял 17-ю сотню баллов. В общей сложности на его счету 886 голов и 717 результативных передач в 1475 матчах. Кроме того, россиянин — второй после Яромира Ягра европеец, набравший 1600+ баллов. У легендарного чеха за карьеру в НХЛ было 1921 (766+1155) очко. В общей же сложности подобное удавалось всего 11 игрокам: помимо Овечкина и Ягра, это были Гретцки, Марк Мессье, Горди Хоу, Стив Айзерман, Сидни Кросби, Рон Фрэнсис, Джо Сакик, Марио Лемье и Марсель Дионн.

Помимо этого, российский форвард провел 200-й период в матчах заокеанской лиги, в котором он набрал более одного очка. Он оказался лишь четвертым хоккеистом не из Северной Америки, которому это удалось.