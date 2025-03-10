Овечкин крушит рекорды: уникальный гол приблизил россиянина к Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2). Он первым из россиян набрал 1600 очков в заокеанской лиге. Чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забросить восемь шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 4:2

К матчу с «кракенами» команда Александра Овечкина подошла с серией из трех побед подряд. «Кэпиталз» единолично лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, но при этом идут нос к носу с лидером Запада «Виннипегом» в борьбе за Президентский кубок — трофей лучшей команде по итогам регулярного чемпионата. И его завоевание станет дополнительной мотивацией для «столичных» в дальнейшей борьбе за Кубок Стэнли.

Этот сезон для «Вашингтона» можно спокойно называть выдающимся. При смене поколений в команде ее по-прежнему тащит 39-летний лидер — Александр Овечкин. И в сезоне, когда «кэпс» всерьез претендуют на завоевание второго Кубка Стэнли в своей истории, Ови на всех парах мчится к величайшему достижению — званию лучшего снайпера НХЛ всех времен. До сих пор рекорд удерживает легендарный канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, но Овечкину осталось сделать для преодоления планки всего несколько шагов.

Не покинул лед без гола россиянин и в матче против «Сиэтла». Хотя началась игра для его команды не слишком радужно: гости открыли счет на 13-й минуте стараниями Шейна Райта и до первого перерыва сохраняли преимущество. Во втором периоде Мартин Фехервари сравнял счет, а затем Дилан Строум вывел хозяев вперед, но пять минут спустя Джордан Эберле снова сделал счет ничейным, и на второй перерыв команды ушли с цифрами 2:2 на табло.

Развязка наступила в заключительном игровом отрезке, который омрачила массовая драка между хоккеистами обеих команд. Судьи удалили в общей сложности сразу десятерых игроков. А после пришло время «Вашингтона». На 56-й минуте Коннор Макмайкл отправил третью шайбу в ворота «Сиэтла», а точку в матче поставил Овечкин, от левого борта бросив точно в пустые ворота. Этот гол стал для него историческим: форвард набрал 1600-е очко в НХЛ, став первым из россиян, кому покорилась эта планка.

«Мы были сонными»

Овечкин после матча говорил не о своем рекорде, а о том, как выступила его команда. Россиянин посетовал, что «Вашингтон» раскачивался неторопливо.

«Это уже вторая наша игра, когда мы выдаем медленный старт. Во всех линиях мы были довольно сонными, но первая смена во втором периоде встряхнула нас. И вы сами видели, что в третьем периоде у нас было множество шансов забить», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Восхищение Овечкиным выразил одноклубник Дилан Строум. Он констатировал, что сейчас пишется история хоккея.

«Мы все знаем, что происходит, насколько это исторические события. Это невероятно. Конечно, мы всегда стараемся найти его на льду. Он делает огромную работу, чтобы найти возможности открыться», — сказал Строум.

Рекорды Овечкина

1600 очков Овечкина в НХЛ — это 886 голов и 714 результативных передач в 1474 играх. Он стал первым россиянином, набравшим такое количество баллов, а также 11-м хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Помимо прочего, он набрал 1600 баллов лишь вторым из европейцев после Яромира Ягра — у знаменитого чеха в НХЛ было 1921 (766+1155) очко в лиге. Специально по такому случаю НХЛ опубликовала поздравительный ролик.

С достижением этой отметки связан также необычный и поистине уникальный рекорд. Овечкин на момент оформления 1600-го очка в карьере оказался лучшим снайпером среди всех, кому прежде покорялась эта планка. Ови забросил 886-ю шайбу. Предыдущий лучший показатель принадлежал Горди Хоу, который набрал 1600 баллов с 694-мя голами.

Что же касается главного рекорда, который Овечкину еще предстоит побить, то теперь его отделяет восемь шайб от повторения снайперского достижения Уэйна Гретцки. Соответственно, девять голов принесут россиянину звание лучшего снайпера всех времен. После матча с «Сиэтлом» НХЛ обновила прогноз по дате, когда произойдет это историческое событие. По мнению аналитиков лиги, это случится 12 апреля, когда «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».

Россиянин также повторил еще одно достижение Гретцки. Март стал для Овечкина самым результативным месяцем в заокеанской карьере: за все сезоны в НХЛ он забросил в мартовских матчах 157 шайб. Столько же раз за один календарный месяц удавалось отличиться и канадцу — только он больше всего забивал в декабре.

Помимо этого, Ови ушел в отрыв от Гретцки, обновив рекорд лиги по голам в пустые ворота, — на его счету теперь 65 таких шайб. Гретцки с 56 голами занимает второе место.

Улучшает Овечкин статистику и в текущем сезоне. Забросив 33-ю шайбу за сезон, он закрепился на первом месте среди лучших российских снайперов текущего розыгрыша «регулярки», вторым с 28 голами идет Никита Кучеров из «Тампы», третьим — форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший 24 шайбы. Среди всех игроков лиги Ови делит четвертое место с Кайлом Коннором из «Виннипега» в снайперской гонке, отставая на 13 шайб от лидера — Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

«Эверест уже виден»

Достижения Александра Овечкина прокомментировал бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов. Он считает, что форвард «Кэпс» скоро побьет рекорд Гретцки, но призвал не загадывать, когда именно это произойдет.

«1600 очков? Овечкин — первый россиянин в канадском хоккее за столько лет, добившийся такого результата, можно только поаплодировать представителю России в НХЛ. Но это не самое главное Сашкино достижение: он постепенно идет к тому Эвересту, который уже виден, и до которого осталось девять шагов.

Это надо делать, надо этого добиться и поставить российский флаг.

Потому что правильно сказал наш знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов: наверное, в ближайшие сто лет этого никто не повторит. Такое сделать просто невозможно», — констатировал Сафронов.

Говоря о том, когда может быть побит рекорд Гретцки, Сафронов заметил, что загадывать не стоит. По его словам, оставшиеся девять шагов для Овечкина будут самыми трудными.