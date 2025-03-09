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Овечкин идет за рекордом: «Вашингтон» сражается с «Сиэтлом» в НХЛ. LIVE

Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен». ОНЛАЙН

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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет на домашней арене против «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
09 марта 22:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сиэтлом».

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