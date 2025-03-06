«Он словно на сцене»: Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2. Одну из шайб в составе гостей забросил Александр Овечкин. Теперь 10 голов отделяет его от звания лучшего снайпера всех времен, которое пока удерживает Уэйн Гретцки.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

К этой игре «столичные» подошли с неприятной серией из трех домашних поражений кряду. И были большие вопросы относительно перезагрузки на чужом льду. Если участие «кэпс» в плей-офф вопросов не вызывает, то «рейнджеры» продолжают отчаянную борьбу за восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое позволяет «на флажке» заскочить в розыгрыш Кубка Стэнли. И едва ли нужно было говорить о мотивации ньюйоркцев.

Начало, впрочем, оказалось для хозяев обескураживающим: уже на второй минуте «Вашингтон» вышел вперед благодаря голу Пьера-Люка Дюбуа. Однако «Рейнджерс» после этого не рассыпались и сумели перевернуть ход игры — во многом благодаря россиянам. Голкипер Игорь Шестеркин был максимально надежен в рамке, а форвард Артемий Панарин стал тем игроком, который сравнял счет — он отличился на 14-й минуте.

Во втором периоде хозяева и вовсе вышли вперед после точного броска Сэма Кэррика и удерживали преимущество вплоть до концовки. Но затем дело взял в свои руки Александр Овечкин: на 51-й минуте он реализовал большинство и позволил матчу перейти в овертайм, где победу «столичным» принес Том Уилсон. Собственно, и сам Овечкин мог забить в дополнительное время, однако после его броска Шестеркин растянулся в шпагате и нейтрализовал угрозу.

«Он получает шайбу — и не ошибается»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил о недюжинном драматическом таланте Овечкина, заметив, что россиянин забивает ровно тогда, когда необходимо, чтобы изменить расклад сил на льду.

«Очередное подтверждение его таланта к драматизму в ключевые моменты. Он получает шайбу — и не ошибается. Этот гол был очень важным для нашей команды, заброшенным в большинстве. При этом Овечкин забил не из своего «офиса», а выиграл шайбу в борьбе. Такое ощущение, что в подобные моменты он каждый раз словно находится на сцене, сегодня он вновь это продемонстрировал. Ему осталось 10 шайб до рекорда, и он это сделает», — приводит слова Карбери пресс-служба клуба.

Сам Овечкин, по обыкновению, скромно оценил собственный вклад в успех команды, поблагодарив партнеров.

«Это была очень сложная игра, очень напряженная. Психологически это важная победа после трех поражений подряд. Думаю ли я о своей погоне за рекордом? Не особенно. Я просто стараюсь делать максимум и выполнять свою работу. Мой гол? Здорово отработали вбрасывание. Ребята хорошо поборолись, и шайба отлетела ко мне», — рассказал он после матча.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметил, что никогда прежде не видел Овечкина настолько заряженным.

«Думаю, все его голы особенные. Здорово видеть его настолько заряженным. Он по-прежнему оказывает на нас огромное влияние, невероятно, сколько шайб он забросил в этом году. Он — очень важный фактор нашего успеха», — резюмировал Карлсон.

Рекорды Овечкина

Овечкин был признан второй звездой матча против «Рейнджерс». Гол в ворота Шестеркина стал для Александра 885-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, ему осталось забросить всего девять шайб для того, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Соответственно, 10 шайб отделяют Овечкина от звания лучшего снайпера всех времен.

А вот другой рекорд великого канадца российский форвард побил. Он в 636-й раз забил в матче, в котором «Вашингтон» одержал победу. Теперь Овечкин — лучший в истории лиги по этому необычному показателю: у Гретцки было 635 таких шайб за карьеру.

По еще одному параметру россиянин сравнялся с Гретцки. Он забил 32-й гол в карьере, который позволил команде сравнять счет в заключительные 10 минут основного времени матча. Столько же подобных шайб было и у знаменитого канадского хоккеиста.