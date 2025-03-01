Все ближе к рекорду: Овечкин забил «Тампе» и сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отличился в матче против «Тампы», но этот гол не спас его команду от поражения — «столичные» уступили со счетом 1:3.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3

К этой встрече «кэпс» подошли после двух поражений кряду. «Молнии», в свою очередь, набрали классный темп, одержав семь побед подряд. Подопечные Спенсера Карбери продолжают идти к плей-офф, и не просто борются за выход в следующую стадию турнира, а сражаются за Президентский кубок — трофей, который вручается лучшей команде «регулярки». Перед этой игрой «кэпс» с 84-мя очками отставали от лидера Западной конференции «Виннипега» на три балла.

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Хозяева начали игру бодро и агрессивно. Уже на третьей минуте отличился Овечкин — правда, не так, как хотелось бы болельщикам. Капитан «Вашингтона» получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. Тем не менее, в меньшинстве хозяева устояли, а вскоре забили. Джейкоб Чикран замкнул передачу Расмуса Сандина и отправил шайбу в сетку. Правда, радовались «Кэпиталз» недолго: гол был отменен из-за того, что атака началась с нарушения правил: судьи увидели это на повторе после того, как штаб «Тампы» запросил челлендж.

После этого гости еще дважды заработали большинство и с третьей попытки разыграли лишнего. На 18-й минуте российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал передачу Брэйдену Пойнту, который нанес бросок. Этот выпад голкипер «столичных» Логан Томпсон парировал, однако на добивании точен оказался Митчелл Чаффи. На первый перерыв «Тампа» ушла, ведя в счете 1:0.

Во второй 20-минутке зрители не увидели заброшенных шайб, а в начале третьего периода Гейдж Гонсалвес классным кистевым броском упрочил преимущество гостей.

На 57-й минуте надежду «Вашингтону» подарил Овечкин: он подобрал шайбу в центре зоны соперника, развернулся и точно бросил под штангу.

Однако спасти матч «Кэпиталз» не сумели. За две минуты до сирены Томпсон покинул ворота, и гости использовали свой шанс: Брэндон Хагель перехватил шайбу в своей зоне, пробежал вперед и точным броском в пустую сетку поставил точку в матче. Овечкин был признан третьей звездой встречи.

Сколько осталось до рекорда Гретцки

Неудача «Вашингтона» в игре с «Тампой», тем не менее, отходит на второй план после очередного гола Овечкина. Великая Восьмерка забросил в этой встрече свою 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Теперь Александру осталось лишь 10 голов для того, чтобы сравняться с выдающимся канадцем. Соответственно, 11 шайб отделяет Ови от титула лучшего снайпера всех времен.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик перед матчем с «Лайтнинг» высказался об Овечкине, однако сделал акцент не на рекорде. Он выразил надежду, что россиянин приведет команду к победе в Кубке Стэнли.

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«Я хочу, чтобы Алекс выиграл Кубок Стэнли. Я хочу, чтобы все в этой команде выиграли Кубок Стэнли. Первое, о чем я подумал, когда мы выиграли Кубок Стэнли в 2018 году, было: «Чувак, как бы мне хотелось, чтобы многие другие люди могли почувствовать то, что я чувствую сейчас. Это лучшее чувство на свете», — цитирует Патрика «Чемпионат» со ссылкой на портал Russian Machine Never Breaks.

Следующая игра «Вашингтона» состоится в ночь на 4 марта и начнется в 2:30 по московскому времени. «Столичные» на своем льду примут «Оттаву».