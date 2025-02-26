«Какая же машина!» Овечкин забросил 883-ю шайбу, до рекорда Гретцки — 11 голов

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграли «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1:3. Автором единственной шайбы «столичных» стал капитан команды Александр Овечкин — он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» — 1:3

Пауза в регулярном чемпионате НХЛ, во время которой проходил Турнир четырех наций, явно пошла на пользу Александру Овечкину, который устроил индивидуальный тренировочный сбор в Майами под бдительным присмотром олимпийского чемпиона 1992 года Дарюса Каспарайтиса. Первый после паузы матч — с «Питтсбургом» (8:3) — закончился для Ови без набранных очков, но в следующей игре он оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» (7:3).

Теперь «Вашингтон» проиграл «Калгари» (1:3), но даже несмотря на это, Овечкин забил.

После первого периода «Флэймз» вели со счетом 2:0 благодаря голам Мартина Поспишила и Мэтта Коронато. Второй период остался безголевым, а в заключительной 20-минутке Овечкин сократил отставание своей команды, реализовав большинство (1:2). Отличился он снова из своего «офиса» — левого круга вбрасывания, — в касание замкнув пас Джона Карлсона.

Перевернуть игру этот гол «Вашингтону» не помог. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери в концовке готовился снять с игры вратаря Логана Томпсона, но Джонатан Юбердо успел огорчить хозяев в третий раз. После его гола Томпсон все равно покинул ворота, однако счет до финальной сирены не изменился.

«Какая же машина!»

Но даже неудача сейчас воспринимается фанатами «Кэпс» как праздник — потому что вновь забил Ови. Сам россиянин оценил свой гол скромно, как всегда, поблагодарив партнеров.

«Мои товарищи по команде, а также партнеры по звену отлично делают свою работу и находят меня передачами. А мне лишь остается закончить дело», — цитирует Александра пресс-служба НХЛ.

Впрочем, наставник «столичных» Спенсер Карбери не преуменьшает заслуги своего капитана. Он поразился тому, как Овечкин выбирает позицию.

«Это был важный гол, Овечкин вернул нас в игру. Он забивает из практически невозможных положений — но он это делает. Он способен забивать в ключевые моменты и сегодня в очередной раз показал это», — констатировал Карбери.

Крайне эмоционально воспринял гол динамовского воспитанника Овечкина вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук. Он признался, что пристально следит за успехами прославленного хоккеиста.

«Ну какая же машина Ови! В 39 лет забивает почти в каждой игре и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда!

Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть: забил ли Овечкин», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

Рекорды Овечкина

Главное, что сейчас беспокоит всех любителей хоккея, — это когда Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Российский форвард сделал еще шаг на пути к заветной планке. Шайба в ворота «Эдмонтона» стала для него 883-й в карьере, и теперь для того, чтобы сравняться с достижением Гретцки, ему осталось всего 11 голов. Соответственно, 12 — чтобы превзойти великого канадца и стать лучшим снайпером всех времен. НХЛ уже обновила прогноз по дате, когда рекорд падет: с темпом Овечкина 0,71 гола за игру он может покорить отметку 3 апреля в матче с «Каролиной».

О дальнейших перспективах Ови высказался двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов. По его мнению, после обновления рекорда Гретцки у Александра появятся новые цели.

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«В следующем сезоне у него будет другая цель — 900 голов, потом 1000. Саша и сам понимает, что все может произойти, а планировать результат в спорте — дело неблагодарное. Дай бог, чтобы все свершилось как можно быстрее», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Кроме того, гол «Эдмонтону» стал для Великой Восьмерки 30-м в сезоне. Таким образом, Овечкин обновил личный рекорд по количеству сезонов с 30-ю и более шайбами — таковых у него стало 19. Он не сумел набрать 30 снайперских баллов лишь в сокращенном из-за пандемии сезоне-2020/21.

Также Овечкин повторил достижение своего знаменитого соотечественника Игоря Ларионова, набрав 47-е (30+17) очко в сезоне в возрасте 39 лет. Ларионов достиг аналогичного показателя в сезоне-1999/2000. Рекорд здесь принадлежит Горди Хоу, который в сезоне-1967/1968 в возрасте 39 лет набрал 82 (39+43) очка. Помимо этого, Александр стал четвертым в истории игроком, забившим за сезон 30 и более шайб в возрасте 39+. Прежде это удавалось лишь Горди Хоу, Джонни Бьюсику и Темэу Селянне.

Другой обновленный минувшей ночью рекорд Овечкина — по голам в большинстве.

Он забросил 320-ю шайбу при численном преимуществе своей команды. Всего он набрал 595-е очко в большинстве за карьеру.

Еще один статистический показатель весьма любопытен. Овечкин набрал 823-е очко на одном стадионе — «Кэпитал Уан Арене», — выйдя по этому показателю на пятое место среди всех игроков в истории лиги. Рекордсменом также является Горди Хоу: на его счету 1048 баллов на стадионе «Детройт-Олимпиа Стэдиум».