«Решение далось нелегко»: почему Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» всего за три дня до возобновления чемпионата Российской премьер-лиги. Решение о расторжении договора принято по обоюдному согласию с клубом. Специалист теперь сконцентрируется на работе в качестве наставника сборной России, а ростовчан возглавит его бывший помощник — испанец Джонатан Альба.

Отставка перед рестартом

«Ростов» и Валерий Карпин объявили о расставании по обоюдному согласию всего за три дня до возобновления чемпионата Российской премьер-лиги. Специалист сосредоточится на работе главным тренером в сборной. Именно желание посвятить все свое время национальной команде и названо в качестве причины ухода.

«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну», — приводит официальный сайт «Ростова» слова президента футбольного клуба Арташеса Арутюнянца.

«Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России»,

— прокомментировал отставку сам Валерий Карпин.

Вместо него ростовчан теперь возглавит испанец Джонатан Альба, который работал в штабе Карпина в клубе с 2018 года, а также вместе с ним уходил в национальную сборную и затем возвращался в «Ростов». Свою карьеру в России 43-летний специалист начинал как главный аналитик, постепенно стал полноценным членом тренерского штаба, а теперь получил пост главного тренера.

Остаются в «Ростове» и все остальные помощники Карпина, кто трудится еще и в национальной команде. Они продолжат совмещение постов.

Карьера в «Ростове»

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года перед весенней частью сезона и смог сохранить для располагавшейся на тот момент на десятом месте команды прописку в РПЛ. Ростовчане финишировали в двух очках от зоны стыков за выживание, опустившись при этом за вторую часть сезона на одиннадцатую позицию.

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В следующей кампании под руководством Карпина ростовчане заняли девятое место, а также добрались до полуфинала Кубка страны. Кроме того, эксперты отмечали появившийся у команды фирменный почерк и повысившееся качество игры.

В сезоне-2019/20 «Ростов» финишировал в Российской премьер-лиге на пятом месте и попал в Лигу Европы, где добрался до третьего квалификационного раунда. В чемпионате он после этого снова опустился на девятую позицию.

Финишировала на ней команда под руководством Карпина и годом позже, правда, сам тренер перед началом сезона ушел в сборную России, но вернулся весной-2022 после того, как российский футбол из-за конфликта на Украине был отстранен от международных соревнований.

Сообщалось, что специалист будет совмещать посты до момента возвращения сборной в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА, но сам он решил в итоге иначе.

В сезоне-2022/23 «Ростов» добился своего лучшего результата под руководством Карпина, финишировав на четвертом месте со всего одним очком отставания от завоевавшего бронзовые медали «Спартака», а прошлый сезон команда закончила на седьмой позиции.

В нынешней кампании «Ростов» также идет на седьмой позиции, набрав 26 очков после 18 сыгранных матчей и отставая на пять баллов от идущего шестым ЦСКА. В ближайшем туре команда теперь уже Альбы сыграет на своем поле с московским «Динамо». Интересно, что именно в «Динамо» был продан за несколько дней до возобновления сезона капитан команды, опорный полузащитник сборной России Данил Глебов.

Что дальше в сборной

Контракт Карпина с «Ростовом» действовал до лета 2026 года, а вот договор с Российским футбольным союзом специалист продлил в 2024-м еще на четыре года.

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Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит только товарищеские встречи. В качестве ближайших намечены игры с Замбией (25 марта), Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).

Под руководством Карпина главная команда страны на данный момент провела 20 встреч, одержав в них 14 побед при пяти ничьих и единственном поражении от Хорватии в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022, в котором специалист пробился с командой в стыковой турнир, но так и не сыграл в нем из-за наложенных санкций.