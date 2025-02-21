Захарян едет в Манчестер: завершилась жеребьевка плей-офф Лиги Европы

Что ж, остаемся в предвкушении захватывающих противостояний и ждем Арсена Захаряна на поле стадиона «Олд Траффорд»! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Соответственно, в еще одном полуфинале первый матч дома сыграет победитель третьего четвертьфинала с сильнейшей командой четвертого. То есть, потенциально «Сосьедад» будет гостем в первом полуфинале, если дойдет до этой стадии.
Победитель второго четвертьфинала будет начинать полуфинал матчем на своем поле против сильнейшей команды первого 1/4 финала.
Лучшая команда пары «Фенербахче» — «Рейнджерс» в первой игре четвертьфинала примет победителя противостояния «Атлетик — «Рома».
Победитель пары «Буде-Глимт» — «Олимпиакос» в первом матче четвертьфинала дома сыграет с лучшим в паре «Лацио» — «Виктория».
Итак, пары 1/8 финала:
«Буде-Глимт» — «Олимпиакос»
«Фенербахче» — «Рейнджерс»
««Аякс» — «Айнтрахт»
«Стяуа» — «Лион»
«Тоттенхэм» — «Алкмар»
«Реал Сосьедад» — «МЮ»
«Лацио» — «Виктория Пльзень»
«Рома» — «Атлетик»
«Лацио» сыграет с «Викторией», а «Рома» — с «Атлетиком». Таким образом, к слову, если команда из Бильбао дойдет до финала, она будет номинальным гостем на своем стадионе.
«Тоттенхэм» сыграет с «Алкмаром» — а значит, соперником «Сосьедада» Арсена Захаряна станет «МЮ»!
Соперником «Аякса» станет «Айнтрахт». «Стяуа», выбивший из турнира ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, примет «Лион».
Первая пара 1/8 финала — «Буде-Глимт» против «Олимпиакоса». А вторая — «Фенербахче» — «Рейнджерс».
Почетный гость церемонии, посол финала турнира в Бильбао — экс-форвард «Атлетика» Арис Адурис.
Стартует жеребьевка. Как и в случае с Лигой чемпионов, церемонию ведут Педру Пинту и Джорджо Маркетти.
По итогам общего этапа определились пары команд, которые могут выпасть в соперники несеяным.
«Рома» и «Виктория Плзьзень» встретятся либо с «Атлетиком», либо с «Лацио».
Возможные соперники «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна и «Алкмара» -— «МЮ» или «Тоттенхэм».
«Буде-Глимт» и «Фенербахче» сыграют или с «Рейнджерс», или с «Олимпиакосом».
Наконец, оппонентами «Стяуа» и «Аякса» будут «Айнтрахт» и «Лион». Кто именно с кем сыграет, мы скоро узнаем.
Принцип жеребьевки плей-офф Лиги Европы аналогичен тому, что мы наблюдали некоторое время назад в Лиге чемпионов. 16 команд делятся на сеяные — завершившие общий этап в топ-8, — и несеяные — победители стыковых матчей.
Сеяные команды: «Лацио», «Атлетик Бильбао», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс».
Несеяные команды: «Виктория Пльзень», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Алкмар», «Стяуа», «Рома».