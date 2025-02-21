Захарян едет в Манчестер: завершилась жеребьевка плей-офф Лиги Европы

14:55

По итогам общего этапа определились пары команд, которые могут выпасть в соперники несеяным.

«Рома» и «Виктория Плзьзень» встретятся либо с «Атлетиком», либо с «Лацио».

Возможные соперники «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна и «Алкмара» -— «МЮ» или «Тоттенхэм».

«Буде-Глимт» и «Фенербахче» сыграют или с «Рейнджерс», или с «Олимпиакосом».

Наконец, оппонентами «Стяуа» и «Аякса» будут «Айнтрахт» и «Лион». Кто именно с кем сыграет, мы скоро узнаем.