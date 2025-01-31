«Я потеряла все»: в разбившемся в США самолете был еще один российский фигурист

На борту самолета, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне, оказался бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Он работал тренером в США и сопровождал группу юных спортсменов. Его жена и коллега по тренерскому цеху Наталья Гудина заявила, что «потеряла все» — любимого супруга, учеников и друзей. Она и сама чудом не оказалась в том самолете.

Среди жертв авиакатастрофы в США оказался Александр Кирсанов, рассказал в интервью «Матч ТВ» бывший фигурист, вице-чемпион мира среди юниоров Денис Петухов, который работал в одном штате вместе с Кирсановым.

Авиакатастрофа в Вашингтоне В ночь на 30 января в Вашингтоне самолет American Airlines столкнулся с вертолетом армии США. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое. Никто не выжил.



Самолет летел из города Уичито (штат Канзас), где завершился чемпионат США по фигурному катанию. Среди пассажиров лайнера были спортсмены и тренеры, в том числе граждане России.



Это первая крупная катастрофа с участием коммерческого самолета в Соединенных Штатах Америки за последние 15 лет.

«Мы знаем, что потеряли еще двух коллег и друзей, — это Александр Кирсанов и Инна Волянская», — заявил Петухов. При этом о гибели Волянской стало известно вскоре после крушения самолета.

В интервью американскому телеканалу АВС News супруга погибшего фигуриста Наталья Гудина заявила, что они долго не могли решить, кто отправится в Национальный лагерь развития фигурного катания для сопровождения двух спортсменов своей группы, — 11-летнего Шона Кея и 12-летней Анджелы Янг. В итоге полетел Кирсанов.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», — заявила Гудина.

В последний раз Гудина поговорили с мужем перед тем, как он садился в самолет в Уичито. После сообщений об авиакатастрофе — она прибыла на место трагедии.

«Мне нужно вернуть мужа. Мне нужно вернуть его тело», — заявила супруга погибшего.

«Опустошен известием»

Александр Кирсанов родился в Москве в 1978 году. В фигурном катании оказался в три года. Первые соревнования среди юниоров в танцах на льду спортсмен провел в дуэте с Ольгой Погосян, с которой выступал два года. В 1997 году фигуристы стали серебряными призерами Гран-При Словакии.

В 1998 году дуэт распался — Кирсанов получил спортивное гражданство Азербайджана и встал в пару с Барбарой Хэнли. В 1999 году дуэт выиграл золото национального чемпионата, получив право на участие в Универсиаде.

Однако в 2003 году фигурист принял решение перебраться в США, где начал выступать с Кристи Моксли. Наивысшим достижением пары стала бронзовая медаль «Небельхорн Трофи» в сезоне-2003/04. Спустя год Кирсанов объявил о завершении спортивной карьеры и стал воспитывать юниоров, совмещая тренерство с работой хореографом в штате Делавэр.

Сенатор штата Делавэр Крис Кунс в социальных сетях подтвердил гибель Кирсанова и выразил соболезнования родным и близким.

«Я опустошен известием о том, что по меньшей мере трое жителей Делавэра погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Александр Кирсанов, Шон Кей и Анджела Янг отправились в Уичито, чтобы заняться своим любимым делом — фигурным катанием», — написал сенатор.

В связи с трагедией второй соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящий на этой неделе в Таллине, начался с минуты молчания. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила соболезнования.

«Соболезнуем родным и близким, а также Ассоциации фигурного катания США, которая в катастрофе потеряла талантливых спортсменов-юниоров и квалифицированных тренеров. Некоторые из них были нашими соотечественниками», — говорится в сообщении.

«Они хотели вернуться в Россию»

Помимо Александра Кирсанова и Инны Волянской, на том рейсе были и еще два прославленных тренера — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года, супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В США рухнул самолет с фигуристами. На борту были россияне В США после столкновения с вертолетом разбился самолет, на борту которого находились фигуристы... 30 января 16:09

В интервью «КП-Петербург» родители Вадима Наумова рассказали, что сын вместе с супругой планировали вернуться в Россию.

«Сын не мог вернуться в Россию, потому что там надо было как минимум до пенсии доработать. А после пенсии он хотел вернуться, он ведь давно уехал туда. Ему там предложили хорошую работу, он не планировал в США так долго оставаться, но застрял», — заявила мать Наумова.

О дате и месте прощания близкие Наумова пока не сообщают. Мать экс-фигуриста еще надеется на чудо.

«Может, он жив <...> Мой муж после инсульта и очень болен, а тут еще такое горе», — добавила женщина.