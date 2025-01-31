«Ставит на уши НХЛ»: Овечкин забил 876-й гол, «Вашингтон» совершил камбэк

Александр Овечкин забросил важную шайбу, отдал две голевых передачи и помог «Вашингтон Кэпиталз» отыграться у «Оттавы Сенаторз» со счета 1:3 за 13 минут до конца встречи и перевести игру в овертайм. Россиянин записал на свой счет 876-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 18 голов.

Овечкин помог «Вашингтону» совершить невероятный камбэк

«Вашингтон Кэпиталз» встречался в матче НХЛ с неуступчивой «Оттавой Сенаторз», которая две недели назад проиграла «столичным» только в овертайме со счетом 0:1. Тогда единственный гол забил Александр Овечкин.

Сейчас россиянину тоже удалось внести огромный вклад в успех команды: на этот раз он набрал три результативных балла.

Первые два периода обернулись для «Вашингтона» катастрофой: игроки «Оттавы» умудрились дважды отличиться в меньшинстве и повести со счетом 3:1.

«Столичные» оказались в ментальном нокдауне, но за 13 минут до конца матча все-таки пришли в чувство — не без помощи своего капитана Александра Овечкина.

Российский нападающий получил шайбу после выигранного вбрасывания, укрыл ее от соперника и отдал пас на Джона Карлсона. Тот покатил на Дилана Строума, который красиво отправил шайбу в ближнюю «девятку» из правого круга вбрасывания — 2:3! Это была первая голевая передача Овечкина в матче.

«Сенаторз» спустя три минуты ответили на этот гол, восстановив разницу в счете (4:2), но «столичных» уже было не остановить.

Коннор МакМайкл и Пьер-Люк Дюбуа долго боролись за шайбу с двумя соперниками в самом углу площадки и наконец смогли выковырять ее из-под чужих клюшек. Последовал пас на белорусского нападающего Алексея Протаса, а тот просто покатил на Овечкина, который находился практически на синей линии.

Александр Великий недолго думая нанес мощный бросок с дальней дистанции, и шайба залетела под перекладину — 3:4!

После красивого гола россиянина «Оттава» растерялась и спустя всего полторы минуты пропустила еще. Овечкин накинул шайбу к пятаку «Оттавы», где ее подхватил Дилан Строум и затолкал в ближний угол мимо развалившегося вратаря — 4:4!

Капитан «Вашингтона» записал на свой счет еще одну голевую передачу и набрал три очка в матче (1+2). Это произошло впервые с 18 ноября, когда Овечкин оформил хет-трик в матче против «Вегас Голден Найтс».

В овертайме на этот раз удача улыбнулась «Оттаве», которая забила победный гол (5:4) и заработала два очка.

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Однако «Вашингтон» получил свой заслуженный балл и продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 74 очками, заработанными в 51 матче.

«Оттава» держится на шестой строчке Востока с 58 баллами за 51 игру.

До рекорда Гретцки осталось 18 шайб

Александр Овечкин забросил свою 876-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 18 голов. На счету великого канадца — 894 шайбы.

После матча капитан «Вашингтона» похвалил бойцовские качества своей команды.

«Когда счет был 2:4, мы все еще верили, что сможем отыграться, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Это важный заработанный балл для нас. В овертайме <...> шансы были 50 на 50. Но мы боремся и сражаемся. Это был хороший матч».

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Российский тренер Андрей Назаров похвалил Овечкина.

«Овечкин сегодня провел отличный матч: забил, дважды отдал, чем помог своей команде набрать один балл в Оттаве. Жаль, что в овертайме «Вашингтон» уступил, но команда в любом случае сохраняет лидерство в Восточной конференции. Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ», — отметил Назаров в комментарии «Чемпионату».