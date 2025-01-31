Овечкин улучшил собственный рекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:5, ОТ). Об этом пишет Sport24.

Овечкин в поединке отметился голом, а также записал на свой счет две результативные передачи. «Оттава» — 16-й клуб НХЛ, которому российский хоккеист забил не меньше десяти голов в большинстве (шайба в завершившемся матче стала десятой). Он улучшил собственный рекорд НХЛ по этому показателю.

Ближе всего к Овечкину по этому показателю располагаются Дино Чикарелли, Фил Эспозито, Брендан Шэнахан и Теему Селянне, у которых по 13 таких соперников. Они уже завершили карьеру.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

Ранее в НХЛ назвали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.