В НХЛ назвали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом пишет РИА Новости.

До этого НХЛ называла этой датой 15 апреля, в этот день «Вашингтон» играет с «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время средний показатель голов Овечкина за матч в нынешнем сезоне составляет 0,66, а новая дата — 13 апреля, когда хоккеисты «Кэпиталз» дома сразятся с «Коламбус Блю Джекетс».

В ночь на 31 января «Вашингтон» проиграл «Оттаве Сентаорз» в овертайме со счетом 4:5. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу, а также два ассистентских балла. Этот гол стал для него 23-м в сезоне. Он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» российский нападающий отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» с 74 очками в 51 матче лидирует в Восточной конференции НХЛ.

Ранее предсказали стадию, на которой «Вашингтон» вылетит из Кубка Стэнли.