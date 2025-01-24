«Хорошо, что попал»: Овечкин забил в пустые ворота и продолжил погоню за Гретцки

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла». Игра закончилась со счетом 3:0, Овечкин еще на гол приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:3

Овечкин не забивает две игры кряду. Такой посыл был в предматчевых комментариях большинства североамериканских экспертов, которых бросает то в жар, то в холод: либо Ови выдает результативную серию, и падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки в этом сезоне кажется неотвратимым, либо он не набирает очков, и покорение заветной вершины остается под вопросом. Да и в целом вокруг погони россиянина за рекордом обстановка нагнетается от матча к матчу.

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«Больше всего в НХЛ боятся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в последней игре года, но гол будет отменен из-за того, что за пять минут до этого кто-то оказался в положении «вне игры», — написал обозреватель theScore Джош Вегман, которого цитирует «Советский Спорт».

Так или иначе, Великая Восьмерка сделал еще один шаг к тому, чтобы стать снайпером номер один всех времен. Правда, едва ли матч с «Сиэтлом» войдет в число лучших его игр. «Кракены» с трудом сопротивлялись натиску «Вашингтона», и, тем не менее, первый период завершился со счетом 0:0. Шайба побывала в воротах Джоуи Даккорда, но гол Мартина Фехервари был отменен из-за офсайда.

Вот во втором игровом отрезке гости забивали уже по правилам. Сначала на пятаке с воздуха отправил шайбу в сетку Алексей Протас, а затем реализовал выход один на один Этен Фрэнк.

Окончательный счет был установлен в концовке матча. Тренерский штаб «Сиэтла» снял с ворот Даккорда, и Овечкин, выиграв шайбу в своей зоне, дальним броском поразил пустую рамку и помог своей команде одержать шестую победу подряд. Безусловно, важный гол, но капитан «столичных» провел на льду чуть больше 15 минут, и при этом шайбой владел очень немного. И даже свой гол он отпраздновал достаточно буднично, не проявляя особых эмоций.

«Хорошо, что он попал в пустые ворота»

Даккорда нельзя не отметить персонально. Во-первых, он — один из немногих вратарей в НХЛ, кому Овечкин еще не забивал, и пока что Джоуи сохранил это почетное звание. Во-вторых, он стал подлинным героем встречи, отразив 30 бросков, из которых 15 пришлось на первый период. Если бы не его игра, счет мог бы быть разгромным. Сам Джоуи после матча отдал должное соперникам и своему визави Чарли Линдгрену.

«Они неслучайно являются номером один в лиге. Они действительно здорово играли, сделав все, чтобы максимально осложнить нам подходы к их воротам. Также мое уважение их голкиперу, он провел отличный матч», — сказал Даккорд пресс-службе лиги.

Что до гола Овечкина, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери призвал избежать недооценки этого момента. Он подчеркнул, что даже в пустые ворота из своей зоны, находясь в окружении соперников, еще надо попасть.

«Это был довольно сложный гол. Знаю, все скажут: он попал в пустые ворота. Но это было сложнее, чем кажется. Хорошо, что он попал»,

— заявил специалист.

Рекорды Овечкина

По итогам матча с «Сиэтлом» Ови обновил ряд достижений. Главное из них, разумеется, связано с его снайперской гонкой. Теперь ему остается забросить 19 шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки, и 20 — чтобы превзойти.

Далеко не первое место Александр занимает среди всех игроков в истории лиги по числу матчей в НХЛ — и тем не менее, он обновил свой показатель. Он вышел на чистое 29-е место по количеству матчей в заокеанском чемпионате, обойдя Глена Уэсли. Лидирует в этом списке Патрик Марло, проведший за карьеру 1779 игр в НХЛ. Для Овечкина матч против «Сиэтла» стал 1457-м.

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Также российский форвард приблизился к Филу Эспозито, занимающему 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. За карьеру Эспозито набрал 1590 очков, у Овечкина на данный момент — 1584 (875+709) балла. Рекордсменом является Гретцки — 2857 очков. Среди действующих игроков лидирует капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1647 очками.

Вместе с тем, Ови обошел Кросби по очкам, набранным в гостевых матчах регулярного чемпионата и плей-офф — теперь на его счету 840 очков, на балл больше, чем у Кросби. Здесь лучший — снова Гретцки с 1459 гостевыми очками.

Наконец, россиянин вышел на 10-е место по очкам в равных составах. Гол в ворота «Сиэтла» принес ему 988-й балл. Отставание от лидирующего Гретцки значительное: на счету канадца 1818 гостевых баллов.