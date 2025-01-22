Эдмонтон Ойлерз

04:55

Капитан «столичных» Александр Овечкин здоров, а значит, ничто не помешает ему выйти на лед и постараться еще приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Сам Ови констатирует, что это непростая задача.

«Хотя мне осталось 20 шайб до рекорда и 21 гол, чтобы его побить, в этой лиге тяжело забивать. Приходится играть против лучших защитников, и за матч может быть шанс или два — их надо использовать. Я делаю то, что должен. У нас хорошая команда, хорошая атмосфера в раздевалке, и мы всегда стараемся держаться друг друга. Это одна из главных причин наших успехов», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».