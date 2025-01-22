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Спорт

Погоня за рекордом: «Вашингтон» Овечкина играет с командой Гретцки. LIVE

Хоккей. НХЛ-2024/25. Регулярный чемпионат. «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Rob Gray/Reuters
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях играют против «Эдмонтон Ойлерз». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Перерыв
22 января 05:00
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон, Канада
03' Драйзайтль
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
09' Уилсон
Стадион «Роджерс Плэйс», Эдмонтон, Канада
1-й период

03'02" Драйзайтль

09'01" Уилсон

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
перерыв

Завершен первый период! Счет равный, но пока игровое и территориальное преимущество за хозяевами.

'19

Драйзайтль замыкал передачу на пятаке — выше ворот!

'18

Арвидссон бросил издалека, Томпсон отбил в сторону. А вот следующий бросок вратарь «кэпс» отразил неудачно — шайба отскочила прямо перед ним. На его счастье, никого из соперников рядом не оказалось.

'17

Хайман выкатился по центру и мощно бросил, Томпсон отбил щитком!

'15

Янмарк делал диагональную передачу к дальней штанге — слишком сильно, Ньюджент-Хопкинс не дотянулся.

'14

Парировал Томпсон шайбу после броска Нурса, на добивание никто из хозяев не успел!

'13

Шесть бросков на данный момент нанесли «Ойлерз», четыре броска — «Кэпиталз».

'12

Арвидссон ворвался в правый круг и бросил — голкипер гостей Томпсон фиксирует шайбу.

'11

Сравнивает «Вашингтон»! Гости провели быструю контратаку, вышли два в одного, и Уилсон на дальней штанге замкнул пас Протаса!

'10

ГОЛ!!!

'9

Хенрик бросил — рикошетом от игрока «Вашингтона» шайба улетела за пределы площадки.

'7

Манджапане бросил из-за правого круга — с трудом голкипер «Эдмонтона» Скиннер отразил!

'6

Пока явно вторым номером играют «столичные».

'5

Открывают счет хозяева! Бушар от левого борта сделал пас к пятаку, и Драйзайтль с разворота в касание отправил шайбу в сетку!

'4

ГОЛ!!!

'3

Овечкин выкатился на пятак, но шайба неудачно легла на крюк, передача у капитана гостей не получилась.

'2

Пытаются хозяева захватить преимущество. «Ойлерз» играют без своего лидера Коннора Макдэвида, который дисквалифицирован на три игры. Тем важнее для «Эдмонтона» этот матч — сыграть и «за того парня».

'1

Матч начался!

05:10

Напомним, что большую часть карьеры — 10 лет — великий Гретцки провел именно за «Эдмонтон», и у стадиона установлена его статуя. «Нефтяники» с легендарным канадцем в составе четырежды выигрывали Кубок Стэнли.

05:05

Минуты остаются до начала матча.

04:55

Капитан «столичных» Александр Овечкин здоров, а значит, ничто не помешает ему выйти на лед и постараться еще приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Сам Ови констатирует, что это непростая задача.

«Хотя мне осталось 20 шайб до рекорда и 21 гол, чтобы его побить, в этой лиге тяжело забивать. Приходится играть против лучших защитников, и за матч может быть шанс или два — их надо использовать. Я делаю то, что должен. У нас хорошая команда, хорошая атмосфера в раздевалке, и мы всегда стараемся держаться друг друга. Это одна из главных причин наших успехов», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

04:50

Игра начнется в 05:00 мск.

04:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выездного матча «Вашингтона» Александра Овечкина против «Эдмонтона»!

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