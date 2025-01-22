Эдмонтон Ойлерз

Завершен первый период! Счет равный, но пока игровое и территориальное преимущество за хозяевами.
Арвидссон бросил издалека, Томпсон отбил в сторону. А вот следующий бросок вратарь «кэпс» отразил неудачно — шайба отскочила прямо перед ним. На его счастье, никого из соперников рядом не оказалось.
Янмарк делал диагональную передачу к дальней штанге — слишком сильно, Ньюджент-Хопкинс не дотянулся.
Сравнивает «Вашингтон»! Гости провели быструю контратаку, вышли два в одного, и Уилсон на дальней штанге замкнул пас Протаса!
Открывают счет хозяева! Бушар от левого борта сделал пас к пятаку, и Драйзайтль с разворота в касание отправил шайбу в сетку!
Овечкин выкатился на пятак, но шайба неудачно легла на крюк, передача у капитана гостей не получилась.
Пытаются хозяева захватить преимущество. «Ойлерз» играют без своего лидера Коннора Макдэвида, который дисквалифицирован на три игры. Тем важнее для «Эдмонтона» этот матч — сыграть и «за того парня».
Напомним, что большую часть карьеры — 10 лет — великий Гретцки провел именно за «Эдмонтон», и у стадиона установлена его статуя. «Нефтяники» с легендарным канадцем в составе четырежды выигрывали Кубок Стэнли.
Капитан «столичных» Александр Овечкин здоров, а значит, ничто не помешает ему выйти на лед и постараться еще приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Сам Ови констатирует, что это непростая задача.
«Хотя мне осталось 20 шайб до рекорда и 21 гол, чтобы его побить, в этой лиге тяжело забивать. Приходится играть против лучших защитников, и за матч может быть шанс или два — их надо использовать. Я делаю то, что должен. У нас хорошая команда, хорошая атмосфера в раздевалке, и мы всегда стараемся держаться друг друга. Это одна из главных причин наших успехов», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».