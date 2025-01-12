Овечкин забросил 873-ю шайбу и повторил редчайшее достижение НХЛ

Овечкин прервал трехматчевую серию без очков
«Вашингтон Кэпиталз» одержал важную победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:1) и укрепился на первом месте Восточной конференции НХЛ, набрав 61 очко в 43 матчах.
Серьезную роль в этом успехе сыграл Александр Овечкин, который отдал важную голевую передачу и помог открыть счет в матче. Это произошло в середине второго периода, когда «Вашингтон» заработал большинство: швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози удалился за задержку соперника клюшкой.
«Столичные» долго держали чужую зону в тисках, а затем Овечкин вскрыл всю оборону соперника длинным пасом за ворота, где находился Дилан Строум. Канадскому нападающему оставалось лишь аккуратно покатить шайбу ближе к пятаку, где Том Уилсон уверенно переиграл вратаря — 1:0!
Благодаря этой голевой передаче Овечкин вышел на 12-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ: на его счету уже 590 таких баллов.
Теперь россиянин делит 12-е место по этому показателю с легендарным защитником «Детройт Ред Уингз» Никласом Лидстремом.
Кроме того, Александр Великий сумел прервать свою трехматчевую серию без набранных очков — самую длинную в нынешнем сезоне.
Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и повторил достижение Горди Хоу
Под конец второго периода «Нэшвилл» сумел сравнять счет усилиями Филипа Форсберга (1:1), однако голы Этена Фрэнка и Эндрю Манджапане быстро вернули «Вашингтону» преимущество — 3:1.
За полторы минуты до конца встречи «Предаторз» сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, чтобы предпринять последнюю попытку сравнять счет и перевести игру в овертайм.
Однако Овечкин на корню пресек эти поползновения. Сначала капитан «Вашингтона» прекрасно отработал в обороне — заблокировал мощный бросок Романа Йози от синей линии.
Затем россиянин подхватил отскочившую шайбу и укатил к пустым воротам мимо распластавшегося на льду Йози, который безуспешно пытался остановить его клюшкой.
В итоге Александр Великий поразил пустой створ с пары метров (4:1), однако этот гол оказался трудовым и абсолютно заслуженным.
Овечкин улучшил собственный рекорд по шайбам, заброшенным в пустые ворота: теперь на его счету 61 подобный гол.
Напомним, еще в прошлом сезоне россиянин вышел на чистое первое место в истории НХЛ по голам в таком формате, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (56).
Кроме того, эта шайба стала для капитана «Вашингтона» 20-й в нынешнем сезоне. Таким образом, 39-летний нападающий уже в 20-м сезоне подряд (!) записал на свой счет не менее 20 голов.
Ранее подобное достижение покорялось только легендарному канадскому хоккеисту Горди Хоу: он забрасывал 20 и более шайб в 22 сезонах кряду. Даже Уэйну Гретцки не удавалось поддерживать подобную стабильность — смогли только Овечкин и Хоу.
Наконец, эта шайба стала для россиянина 873-й за всю карьеру в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Гретцки (894) осталось забить всего 21 гол.
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 20 шайб и 12 голевых передач в 27 матчах.
А если говорить про всю карьеру, то он записал на свой счет 873 гола и 708 ассистов за 1453 проведенных встречи.