Овечкин забросил 873-ю шайбу и повторил редчайшее достижение НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки остался 21 гол

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:1). Россиянин записал на свой счет 20 заброшенных шайб в 20-м сезоне НХЛ подряд, что ранее удавалось только легендарному канадцу Горди Хоу. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки по голам Овечкину осталось забросить всего 21 шайбу.

Овечкин прервал трехматчевую серию без очков

«Вашингтон Кэпиталз» одержал важную победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:1) и укрепился на первом месте Восточной конференции НХЛ, набрав 61 очко в 43 матчах.

Серьезную роль в этом успехе сыграл Александр Овечкин, который отдал важную голевую передачу и помог открыть счет в матче. Это произошло в середине второго периода, когда «Вашингтон» заработал большинство: швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози удалился за задержку соперника клюшкой.

«Столичные» долго держали чужую зону в тисках, а затем Овечкин вскрыл всю оборону соперника длинным пасом за ворота, где находился Дилан Строум. Канадскому нападающему оставалось лишь аккуратно покатить шайбу ближе к пятаку, где Том Уилсон уверенно переиграл вратаря — 1:0!

Благодаря этой голевой передаче Овечкин вышел на 12-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ: на его счету уже 590 таких баллов.

Теперь россиянин делит 12-е место по этому показателю с легендарным защитником «Детройт Ред Уингз» Никласом Лидстремом.

Кроме того, Александр Великий сумел прервать свою трехматчевую серию без набранных очков — самую длинную в нынешнем сезоне.

Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и повторил достижение Горди Хоу

Под конец второго периода «Нэшвилл» сумел сравнять счет усилиями Филипа Форсберга (1:1), однако голы Этена Фрэнка и Эндрю Манджапане быстро вернули «Вашингтону» преимущество — 3:1.

За полторы минуты до конца встречи «Предаторз» сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, чтобы предпринять последнюю попытку сравнять счет и перевести игру в овертайм.

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Однако Овечкин на корню пресек эти поползновения. Сначала капитан «Вашингтона» прекрасно отработал в обороне — заблокировал мощный бросок Романа Йози от синей линии.

Затем россиянин подхватил отскочившую шайбу и укатил к пустым воротам мимо распластавшегося на льду Йози, который безуспешно пытался остановить его клюшкой.

В итоге Александр Великий поразил пустой створ с пары метров (4:1), однако этот гол оказался трудовым и абсолютно заслуженным.

Овечкин улучшил собственный рекорд по шайбам, заброшенным в пустые ворота: теперь на его счету 61 подобный гол.

Напомним, еще в прошлом сезоне россиянин вышел на чистое первое место в истории НХЛ по голам в таком формате, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (56).

Кроме того, эта шайба стала для капитана «Вашингтона» 20-й в нынешнем сезоне. Таким образом, 39-летний нападающий уже в 20-м сезоне подряд (!) записал на свой счет не менее 20 голов.

Ранее подобное достижение покорялось только легендарному канадскому хоккеисту Горди Хоу: он забрасывал 20 и более шайб в 22 сезонах кряду. Даже Уэйну Гретцки не удавалось поддерживать подобную стабильность — смогли только Овечкин и Хоу.

Наконец, эта шайба стала для россиянина 873-й за всю карьеру в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Гретцки (894) осталось забить всего 21 гол.

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 20 шайб и 12 голевых передач в 27 матчах.

А если говорить про всю карьеру, то он записал на свой счет 873 гола и 708 ассистов за 1453 проведенных встречи.