Шведского хоккеиста сбила машина

Шведский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Эмиль Хейнеман выбыл на несколько недель из-за того, что его сбила машина. Об этом канадский клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Хейнеман вчера стал участником ДТП, будучи пешеходом. Он получил травму верхней части тела и выбыл на три-четыре недели», — заявили в коллективе.

Подробности инцидента не уточняются.

В текущем сезоне НХЛ «Монреаль» находится на 11 строчке Восточной конференции, набрав 44 балла за 42 встречи. В следующем матче «Канадиенс» сразятся на выезде с «Ютой». Эта встреча состоится 15 января и начнется в 5:00 по московскому времени.

23-летний Хейнеман был выбрал «Монреалем» под 43 общим номером в 2020 году. В нынешнем сезоне хоккеист провел 41 матч и набрал 17 (10+7) очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее обладатель Кубка Гагарина перешел в белорусский клуб.