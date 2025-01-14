Победительница Кубка мира по самбо ушла из жизни в 33 года

Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. По данным СМИ, причиной трагедии стали серьезные проблемы со здоровьем, которые спортсменка испытывала после окончания профессиональной карьеры. «Газета.Ru» — о подробностях случившегося.

О смерти Ольги Барановой сообщила Тверская федерация дзюдо.

«Сегодня тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова. За годы своей деятельности Ольга оставила неизгладимый след в истории тверского спорта, была неоднократным победителем и призером областных и окружных первенств», — говорится в сообщении.

Позже в федерации раскрыли подробности трагедии. Представитель организации подчеркнул, что не вправе называть конкретную причину случившегося.

«Мы не имеем права разглашать, что конкретно случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — цитирует представителя федерации ТАСС.

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Вместе с тем портал Tverisport уточняет, что в последнее время спортсменка тяжело болела.

«Как удалось выяснить, в последнее время у чемпионки возникли серьезные трудности и с работой, и в личной жизни, а также со здоровьем. Как сообщили родственники, причиной смерти стало тяжелое заболевание», — пишет издание.

Биография Барановой

Ольга Баранова — уроженка Торжка, она выросла в многодетной семье. Как сообщают тверские СМИ, у спортсменки есть шесть младших сестер и брат. Она начала заниматься самбо и дзюдо в 12-летнем возрасте, ее первым тренером был Николай Воробьев. Позже Ольга продолжила тренировки в муниципальной СШОР «Юность», которая ныне носит имя легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

На юниорском уровне Баранова завоевала множество наград и продолжила добиваться успехов во взрослом спорте. В течение восьми лет она входила в состав сборных команд России. В ее активе серебро и бронза чемпионатов страны по самбо.

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Наиболее успешным в карьере Ольги стал 2014 год. Тогда она победила в финальном этапе Кубка мира по самбо, проходившем в болгарском Бургасе, в весовой категории до 68 кг. В том же году она выиграла Кубок России по дзюдо. Являлась мастером спорта России международного класса.

Спортивную карьеру Баранова была вынуждена завершить из-за травмы. Тем не менее она не оставила спортивную деятельность и после окончания Торжокского педагогического колледжа работала фитнес-тренером в Твери. Дважды выходила замуж, у нее осталась дочь.

Федерация самбо поддержит семью Барановой

Соболезнования в связи с уходом из жизни Ольги Барановой выразил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Он пообещал, что при необходимости организация окажет помощь семье спортсменки.

«Когда люди погибают, всегда горько семье и близким. Для нашего сообщества уход Ольги — большая потеря. От себя лично и федерации выражаю соболезнования семье, родным и близким. <...> Все, что нужно — мы постараемся помочь, если это будет необходимо, — сказал Елисеев «Матч ТВ».

Прощание с Ольгой Барановой состоится в четверг, 16 января, в Твери, в Храме Святого Пантелеимона.