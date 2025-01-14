«Бытовой конфликт с военным»: работавшего в ФСБ чемпиона России застрелили в Москве

Сотрудник ФСБ и чемпион по гиревому спорту Фещенко застрелен в центре Москвы

Чемпион России и Европы по гиревому спорту, сотрудник департамента военной контрразведки ФСБ Владимир Фещенко найден убитым в центре Москве. Его застрелили из пистолета, пуля попала в голову. Причиной убийства, по предварительной версии, стал бытовой конфликт с военным. Подозреваемый уже задержан.

О гибели мастера спорта международного класса по гиревому спорту Владимира Фещенко сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, тело спортсмена было обнаружено в Москве в ночь на 13 января.

Как сообщил РБК информированный источник, Фещенко, работавший в департаменте военной контрразведки ФСБ России, был застрелен: пистолетная пуля попала ему в голову.

В правоохранительных органах подтвердили агентству ТАСС информацию о гибели спортсмена, сообщив, что тело нашли «в центре Москвы на Ольховой улице» — вероятно, имеется в виду Ольховская улица. Там, как отмечает Telegram-канал «Осторожно, Москва», расположено одно из зданий министерства обороны .

«Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — рассказали ТАСС правоохранители. Источник РБК назвал одной из версий убийство по неосторожности, подчеркнув, что выстрел мог быть сделан «в результате ссоры двух мужчин».

Подозреваемого уже задержали, возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета.

«Большое потрясение»

Владимир Фещенко родился в 1998 году в городе Краснозаводске Московской области. Он был потомственным спортсменом: любовь к гиревому спорту ему привил отец. Владимир начал заниматься этим видом профессионально и добился немалых высот, став, в числе прочего, чемпионом Европы.

Он побеждал на юношеских чемпионатах России и Европы, а в 2017 году выиграл и юниорский, и взрослый чемпионаты страны. Однако в последнее время он не выступал на высоком уровне. Во Всероссийской федерации гиревого спорта сообщили, что Фещенко давно не входил в состав национальной команды.

Погибшим при обстреле Шебекино оказался юный боксер Российская Федерация бокса сообщила, что при ударе по детской площадке в Шебекино... 21 июля 09:48

«Можем сказать только, что спортсмена знаем, но в составе сборной команды России он уже не выступал достаточно давно. В связи с чем подтвердить или опровергнуть данную информацию не можем. Увидели данную новость в телеграм-канале», — заявил каналу RTVI представитель федерации.

Подробности личной жизни погибшего не сообщаются. Как отметил портал MSK1, у него осталась маленькая дочь.

Трагедию прокомментировал Марк Шутой — тренер Фещенко на юношеском уровне. Он высоко оценил спортивные достижения своего бывшего подопечного и признался, что шокирован случившимся.

«Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», — заявил специалист в беседе с ТАСС.