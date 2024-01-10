«Грозит до пяти лет тюрьмы»: Мамаев устроил скандал в самолете Экс-футболист Мамаев ответил на обвинения в дебоше на рейсе Москва — Дубай

10 января бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев стал участником скандала на рейсе Москва — Дубай. Экс-полузащитник сборной России, по данным Mash, громко и нецензурно ругался и отказывался покидать самолет, который не смог вылететь в аэропорт назначения из-за технических неполадок. Адвокат Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что, если описание ситуации Mash окажется правдой, Мамаеву может грозить как административное, так и уголовное наказание.

«Я кричал и матерился?»

Информацию о том, что бывший футболист ЦСКА и сборной России Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai, первым сообщил Telegram-канал Mash.

Как информирует источник, экс-футболист был недоволен отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из «Внуково» утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Утверждается, что бывший футболист ругался матом и кричал.

Сам Мамаев отнесся к распространившейся информации о дебоше спокойно и заявил, что никаких скандалов на борту самолета не затевал.

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?» — сказал бывший футболист Sport24.

«Мамаеву может грозить до пяти лет лишения свободы»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что если версия Mash верна, то в случае признания судом Мамаева виновным в случившемся, экс-футболисту может грозить административный арест.

«Вариантов, по которым будет грозить ответственность Мамаеву, существует несколько. Первый — статья 20.1 КоАП.

Это мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Также к нему можно применить часть 6 статьи 11.17 КоАП — невыполнение лицом, находящимся в самолете, требований командира воздушного судна. Если к нему будет подобная ответственность приведена, то наказание составит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», — заявил Калинов.

Юрист отметил, что существует вариант, при котором в отношении Мамаева будет возбуждено уголовное дело.

«Также к Мамаеву могут применить пункт В статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — это хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу на борту воздушного судна.

Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы либо лишение работы на срок до пяти лет.

В зависимости от обстоятельств произошедшего возможны три пути развития событий. Это будет зависеть от результатов проверки, которую сейчас проводят уполномоченные сотрудники», — заключил эксперт.

В октябре 2018 года Мамаев вместе с братьями Александром и Кириллом Кокориными уже был фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Чем занимается Мамаев после завершения футбольной карьеры

Свой последний матч на профессиональном уровне воспитанник академии ЦСКА провел в 2022 году в составе подмосковных «Химок». После первой же игры за новый клуб Мамаев разорвал соглашение и завершил карьеру. Спустя некоторое время Павел вместе с семьей перебрался в Дубай, где вместе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым основал детскую футбольную школу. В 2023 году Мамаев стал победителем проекта «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.